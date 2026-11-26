A Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 11261/18 , que altera a Lei da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para incluir entre os objetivos da radiodifusão pública o estímulo à produção e a garantia de veiculação, inclusive na internet, de conteúdos socioeducativos sobre acessibilidade, tecnologias assistivas, audiodescrição e sistema Braille para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Por recomendação do relator, deputado Cezinha de Madureira (PL-SP), o colegiado acolheu o substitutivo aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O texto original é do deputado Carlos Henrique Gaguim (União-TO). O substitutivo altera a redação, mas não altera o conteúdo da proposta.

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Cezinha de Madureira destacou o papel das emissoras públicas de rádio e TV na conscientização social e afastou a possibilidade de prejuízos para o setor privado. “Do ponto de vista do mercado de rádio e TV, considerando que a imposição alcança apenas os veículos de radiodifusão pública, não vislumbramos qualquer impacto sobre a livre concorrência, a livre iniciativa ou sobre as receitas das radiodifusoras comerciais”, sustentou o relator.

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Próximos passos

O projeto tramita em caráter conclusivo e segue para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, o texto ainda precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

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