A Comissão de Educação aprovou o Projeto de Lei 3888/24 , do deputado Reimont (PT-RJ), que prevê gratuidade no transporte público para responsáveis por crianças da educação infantil e do ensino fundamental da rede pública. O benefício abrange instituições municipais, estaduais e federais e, também, prevê o deslocamento entre a residência e a escola, nos horários escolares, mediante declaração da instituição de ensino.

A proposta estabelece multa de um salário mínimo para concessionárias ou permissionárias que recusarem a gratuidade aos passageiros que atendam aos critérios previstos. O Poder Público deverá incluir cláusula que assegure o benefício nos futuros contratos de concessão e permissão dos serviços de transporte coletivo.

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Benefício

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A relatora, deputada Talíria Petrone (Psol-RJ), propôs que o benefício seja concedido apenas nos casos em que não houver transporte escolar disponível para o deslocamento entre a residência e a escola e que a concessão da isenção não fique a cargo da instituição de ensino.

O projeto prevê que o custeio das gratuidades seja feito, prioritariamente, pelo Fundo de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais. Também determina que o Poder Executivo indique os órgãos responsáveis pelo controle, avaliação e contabilização dos benefícios.

No parecer, a relatora propõe restringir a concessão do benefício às situações em que não houver transporte escolar disponível, independentemente do motivo, para permitir o deslocamento do aluno e de seu responsável até a escola, até o último ano do ensino fundamental.

Outra alteração sugerida é retirar da instituição de ensino a atribuição de conceder a gratuidade. Segundo a relatora, a escola ou a secretaria de educação poderá informar que o aluno está matriculado na rede pública e que não há transporte escolar disponível na região, mas a concessão da isenção não é competência do sistema de ensino, e sim da área de transporte.

“O direito ao transporte escolar é uma das garantias do dever do Estado com a Educação, assegurado na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Contudo, a universalização desse direito esbarra na materialidade da vida urbana. A vaga na escola pública torna-se um direito vazio se a família não tem recursos para chegar até ela”, afirmou.

Próximos passos

O projeto, que tramita em caráter conclusivo, ainda será analisado pelas comissões de Viação e Transportes; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovado também pelo Senado Federal.

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