A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão dos medicamentos TZ Gold (tirzepatida 20 mg/0,6 mL), Retatrutide (Ayus Genetics, 20 mg/1ml) e GHK-CU (Ayus Genetics, 100 mg). A resolução foi publicada nesta quinta-feira (26) no Diário Oficial da União .

Em nota, a Agência informou que os produtos não têm registro, são produzidos por empresa não identificada e não podem ser importados, vendidos, distribuídos, divulgados ou utilizados.

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"As ações de fiscalização determinadas na resolução se aplicam a quaisquer pessoas físicas ou jurídicas ou veículos de comunicação que comercializem ou divulguem os produtos.” Continua após a publicidade

A tirzepatida é o princípio ativo do medicamento agonista do receptor de GLP-1 Mounjaro, popularmente conhecido como uma das diversas canetas emagrecedoras disponíveis no mercado.

Já a retatrutida é um medicamento experimental, em fase de pesquisa. A empresa desenvolvedora dos estudos ainda não solicitou registro à Anvisa ou a qualquer agência reguladora internacional. Como os testes ainda não foram concluídos, o produto não está disponível para venda em nenhum lugar do mundo.

Testosterona

A resolução também prevê a apreensão do Lote 999511 do medicamento Durateston, à base de testosterona. A própria empresa detentora do registro do produto, Aspen Pharma Indústria Farmacêutica, informou a identificação, no mercado, de unidades falsificadas no lote.

Segundo a Anvisa, os produtos apresentam características divergentes em relação ao medicamento original. “Entre os problemas identificados estão a ausência de pontuação final na frase obrigatória contida na faixa vermelha da face principal do cartucho e a fonte utilizada.”