Aureo Ribeiro alterou seu relatório anterior para facilitar a aprovação de um texto final-Foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa alterações no Código de Trânsito Brasileiro cancelou a reunião que realizaria na próxima terça-feira (1º) para discutir e votar o parecer do relator, deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), sobre o Projeto de Lei 8085/14 e as 270 propostas que tramitam em conjunto.

Ainda não há nova data para a votação.

Continua após a publicidade

Mudanças no parecer

Na última reunião, o relator apresentou uma série de alterações no seu relatório anterior , a fim de facilitar a aprovação de um texto final. A votação do parecer foi adiada algumas vezes por falta de consenso entre os parlamentares.

Continua após a publicidade

A comissão

O colegiado avalia mudanças na legislação de trânsito em vários aspectos, como: