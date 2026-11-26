Paisagem rara em uma capital densamente urbanizada, áreas de dunas e restinga preservadas estão sob risco na Via Costeira, em Natal. Mudanças recentes nas legislações estaduais e municipais ampliaram a possibilidade de construções em ecossistemas naturais, que atuam como defesas naturais contra o avanço do mar.

A Via Costeira tem 9 quilômetros (km) de extensão, e quase 90% da área total ainda permanece livre de edificações. Os prédios na orla são predominantemente hotéis, mas há também restaurantes e órgãos institucionais, como a Polícia Militar e a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern). Os dados são de uma nota técnica assinada por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).



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Enquanto setores econômicos pressionam para ampliar a ocupação da orla, pesquisadores e organizações sociais destacam que isso pode provocar prejuízos socioambientais e geomorfológicos: restringir ainda mais o acesso à praia ao capital imobiliário e fragilizar as defesas naturais da cidade contra processos erosivos que têm avançado nas últimas décadas.

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Seria uma repetição do que já acontece na vizinha praia de Ponta Negra – tomada por hotéis, residências e prédios comerciais –, que perdeu ecossistemas naturais, viu a faixa de areia encolher e precisou de intervenções como a chamada "engorda" para recuperar parte da costa. Um estudo da Fundação Grupo Boticário estima que foram desembolsados R$ 145,30 milhões em gastos públicos para reconstrução e manutenção de estruturas rígidas na praia entre 2011 e 2025.

O caso de Ponta Negra foi abordado na primeira reportagem da série Litoral potiguar sob pressão , da Agência Brasil . Nesta segunda reportagem, especialistas discutem os conflitos e o futuro da Via Costeira.



Tramita desde setembro, no Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), um recurso do Ministério Público Federal (MPF) para suspender novas licenças de construções nas áreas livres. Um mês antes, a Justiça determinou que futuras intervenções precisariam passar por análise ambiental individualizada, mas o MPF tenta obter uma proteção mais abrangente para o território. O entendimento é de que análises isoladas de cada empreendimento não são suficientes para avaliar os impactos sobre todo o sistema costeiro.

História de ocupação e resistência

“A Via Costeira será um atentado ao sistema ecológico de Natal”, diz a legenda da foto na capa do jornal Diário de Natal , em 25 de julho de 1978. A construção da via entre 1976 e 1983, durante a ditadura militar, fragmentou uma área de Mata Atlântica preservada e criou uma divisão artificial entre o Parque das Dunas e a praia.

Na época, ambientalistas e militantes tentaram, sem sucesso, impedir o empreendimento, segundo pesquisa do historiador Antônio Carlos Cabral de Medeiros.

“A Via Costeira representava uma intervenção excludente, projetada para beneficiar elites econômicas em detrimento das classes trabalhadoras, além de causar danos ao meio ambiente”, diz um dos trechos do artigo.



O governo do estado cedeu lotes na faixa de areia sob regime de concessão temporária para serviços hoteleiros e de lazer. O projeto original previa 13 acessos públicos à praia e um grande parque público desenhado por Burle Marx. Nenhum deles foi executado.

Passadas quatro décadas, as concessões temporárias expiraram, e os lotes sem edificações não retornaram integralmente ao patrimônio público. Em 2024, o governo estadual firmou termos aditivos com empresas privadas que tinham concessões inativas na região desde a década de 1980, concedendo-lhes prazos de seis a 36 meses para apresentarem projetos e solicitarem licenças ambientais.

O MPF e os movimentos sociais questionam no Tribunal de Contas do Estado (TCE-RN) essa renovação automática ou reabertura de concessões privadas no modelo antigo.

Plano Diretor

Pesquisadora do Observatório das Metrópoles e do Fórum Direito à Cidade, Ruth Ataíde explica que o ponto crítico desse novo ciclo é o Plano Diretor de 2022 , que estabeleceu diretrizes de desenvolvimento e de ordenamento urbano em Natal.

“Foi aprovado um padrão de ocupação absolutamente dissonante com a fragilidade ambiental da franja litorânea. Além de intensificar o adensamento, passou a admitir o uso residencial multifamiliar, o que conduz a uma privatização do solo ainda mais severa do que nas concessões hoteleiras do passado”, diz Ruth, também professora de arquitetura e urbanismo da UFRN.

Outras normativas vieram na sequência, em diálogo com o Plano Diretor. A Lei nº 7.801/2024 passou a admitir usos mistos e residenciais nas chamadas áreas especiais de Interesse Turístico e Paisagístico (AEITP), nas quais se insere a Via Costeira. A Lei Estadual nº 12.079/2025 alterou a legislação do Projeto Parque das Dunas/Via Costeira para adequá-la ao Plano Diretor. E a Instrução Normativa Municipal nº 002/2025-GS/Semurb estabeleceu parâmetros para licenciamento de empreendimentos de uso misto na Via Costeira.

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio) defende a construção de hotéis e a ampliação da infraestrutura turística na Via Costeira. Em artigo no site da organização , o presidente Marcelo Queiroz diz que novos investimentos impulsionariam a economia e fortaleceriam toda a cadeia produtiva do estado.

“Estamos falando de um potencial de mais de R$ 1,4 bilhão em investimentos, com impacto direto na geração de empregos, aumento da renda e dinamização de setores como comércio, gastronomia, transporte e lazer”, escreveu o presidente da Fecomércio.



Para a coordenadora do Observatório do Direito à Cidade Sustentável, Justo e Democrático (ObCiD), Marise Costa, as novas regras privilegiam interesses de grupos econômicos e não da sociedade como um todo.

“A legislação exige que o ordenamento urbano seja feito com participação social, mas na prática a população é sistematicamente excluída das decisões administrativas e legislativas. Há um compromisso desproporcional do Poder Público com o capital, enquanto quem vive no território fica sem voz”, diz Marise, que também é professora da UFRN.

Esmagamento costeiro

O geólogo Venerando Eustáquio Amaro, também professor da UFRN, diz que a própria Via Costeira já tem exemplos de como intervenções urbanas podem agravar processos erosivos e colapsar ecossistemas.

Segundo ele, todos os hotéis que estão hoje na praia já precisaram erguer estruturas de contenção para lidar com o avanço do mar. A proteção é temporária e, em vez de resolver, aprofunda o problema. A faixa de areia na frente desses empreendimentos some durante a maré alta. Quando a onda bate em muros ou calçadões, sobe com força e, ao retornar, puxa e escava a areia da praia em direção ao mar.



Mais edificações ou soluções de engenharia, segundo o geólogo, vão aprofundar um fenômeno que atinge toda a cidade de Natal: o “esmagamento costeiro”, produzido por duas forças simultâneas de sentidos opostos.

A primeira força é o avanço do mar. De acordo com o professor, o Rio Grande do Norte tem um dos índices mais altos do país de elevação do nível médio dos oceanos: cerca de 3,7 a 5,6 milímetros (mm) por ano. No sistema costeiro Ponta Negra – Via Costeira, a linha da costa tem diminuído entre 1,0 e 2,5 metros por ano.

A segunda força é continental. O escoamento da água das chuvas joga grandes volumes hídricos na faixa litorânea. A impermeabilização urbana do solo e falhas no sistema de drenagem intensificam o problema.

“As praias do Nordeste brasileiro enfrentam um processo erosivo contínuo. São conhecidas como praias famintas. Os rios que traziam areia do interior para a costa foram barrados ao longo das décadas para reservar água. Como a areia dos rios diminuiu, e as falésias não dão conta, a praia fica desprovida de sedimento, enquanto a energia das ondas só aumenta com o aquecimento dos oceanos”, diz Venerando.



Projeto do Costeira Parque

Em meio à disputa judicial, o governo do Rio Grande do Norte assinou contrato no valor de R$ 16,7 milhões em novembro de 2025 para construir o Costeira Parque, um espaço público com cerca de 34 mil metros quadrados em um terreno na praia da Via Costeira.

O empreendimento foi anunciado originalmente em 2017 e teve sua primeira configuração interrompida em 2018, depois de questionamentos sobre impactos ambientais e ausência de audiências públicas. O projeto teve de ser reformulado. O atual, com obras em andamento e prazo de conclusão para 2027, prevê áreas de convivência, alimentação, esporte e lazer, além de estacionamento para 185 veículos, posto do Corpo de Bombeiros e estrutura administrativa.



Nota técnica assinada por pesquisadores da UFRN, do ObCiD, do Fórum Direito à Cidade e por organizações sociais alerta para os riscos de estruturas rígidas no local que não sejam ajustadas às condições geofísicas do território. A principal delas é o estacionamento, que teria uma área grande impermeabilizada, em um terreno de preservação permanente sujeito a ressacas.

Em nota, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (Idema) diz ter realizado vistoria nas obras do Costeira Parque em 22 de outubro e que considera pertinentes as observações sobre erosão e drenagem da água da chuva.

Em relação ao estacionamento, o órgão afirma ter solicitado à Secretaria de Estado da Infraestrutura a avaliação de alternativas como pavimento permeável e sistemas de drenagem sustentável, para evitar a infiltração excessiva de água e preservar a estabilidade do terreno. O prazo para resposta é até 2 de dezembro. A partir daí, o Idema diz que poderá concluir a análise.



Alternativa baseada na natureza

Os pesquisadores apresentaram uma alternativa de projeto, um espaço público integrado à Via Costeira, dentro do conceito de Soluções baseadas na Natureza (SbN): ações de proteção, recuperação e manejo sustentável de ecossistemas, que utilizam “infraestrutura verde” para enfrentar desafios ambientais e sociais.

A proposta é chamada de Parque Linear Costeiro e se estenderia por 11 km, com integração de toda a franja litorânea entre a rodovia e o mar. Teria a função de uma zona de amortecimento do Parque das Dunas, que é uma unidade de conservação estadual.

As modificações no território voltadas para o uso da população teriam impacto ambiental baixo, como áreas de piquenique com piso permeável, trilhas naturalistas, quiosques ecológicos feitos de materiais sustentáveis e passarelas de madeira elevadas. Haveria reconstrução das dunas frontais e plantio de vegetação costeira nativa para dissipar a energia das ressacas.

Um sistema de drenagem sustentável interceptaria, purificaria e infiltraria as águas pluviais lentamente. Isso ajudaria a conter o ravinamento que ocorre hoje nas falésias: um processo de erosão que forma canais ou rachaduras largas no solo.



Reencontro com a praia

A proposta também prevê uma integração maior da população natalense à Via Costeira. Hoje, quem está no calçadão precisa enfrentar um morro alto e íngreme, coberto por vegetação de restinga, para chegar à praia. Algo completamente inviável para pessoas com limitação de movimentos. Não há passarelas nem outros tipos de acessos públicos. As únicas ligações diretas são dos poucos hotéis que existem ali.

A areia e o mar são espaços privilegiados para turistas, como exemplifica a estudante Sabrina Freitas, 30 anos, que passeia pelo calçadão com o bebê recém-nascido.

“Estava agora há pouco conversando com o meu marido: que eu me recorde, nunca desci aqui. Nunca tive acesso a essa praia”, diz Sabrina. “E esse lugar é maravilhoso. Colocar mais prédios aqui não seria interessante. Tiraria a beleza do lugar e deixaria mais restrito: faria com que a praia fosse praticamente uma coisa privada.”

Segundo o geólogo Venerando Amaro, soluções flexíveis e sustentáveis são mais baratas a longo prazo, preservam a natureza e prestam serviços ambientais e sociais. Mais do que ganhos econômicos privados, o Parque Linear permitiria o reencontro do natalense com a praia.

“Facilite para as pessoas usarem: coloque um jardim, uma área bacana para frequentarem e informe que aquilo tem uma riqueza ecossistêmica. Crie um espaço que reúna as pessoas para discutir ou viver a natureza. E você vai ver se a população não volta para lá”, diz o pesquisador.

Veja a galeria de fotos:



Litoral potiguar sob pressão

A terceira e última reportagem da série, que será publicada nesta sexta-feira (27), vai abordar uma região potiguar bem diferente de Natal: a Reserva Sustentável Ponta do Tubarão, no município de Macau. Lá, processos erosivos e avanço do mar acontecem em um contexto de luta comunitária para criar uma unidade de conservação e impedir o avanço do turismo de massa.

*A equipe viajou com o apoio da Fundação Grupo Boticário, por meio de uma bolsa de reportagem do Edital Conexão Oceano de Comunicação Ambiental.