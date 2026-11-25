A criação da Comissão Nacional Indígena da Verdade (CNIV) recebeu apoio unânime de parlamentares, juristas e representantes do governo, de universidades e de organizações sociais reunidos em audiência da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários da Câmara dos Deputados nesta terça-feira (24).

A intenção é aprofundar as apurações da Comissão Nacional da Verdade (CNV), que, em 2014, identificou 8.350 indígenas mortos durante a ditadura militar e recomendou investigações específicas sobre essas violações.

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Integrante do Fórum Memória, Verdade, Reparação Integral, Não Repetição e Justiça para os Povos Indígenas (Fórum JTPI), Rubens Valente citou alguns dos massacres que, segundo ele, “se perderam nos escaninhos do Judiciário” e acabaram esquecidos pela opinião pública e apagados da memória nacional.

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“Pude testemunhar as graves violações contra o povo Guarani-Kaiowá. Eu nunca tive aulas, por exemplo, sobre o massacre dos Waimiri-Atroari. A incrível mortandade de mais de 100 indígenas Xavante de Marãiwatsédé: eram tantos corpos que foi necessário cavar uma cova coletiva, onde os mortos eram despejados por um trator. Nunca tive aulas sobre a caminhada dos Araweté, em que morreram 73 (indígenas, em 1976): 1/3 de um povo desapareceu em 17 dias”, afirmou Rubens Valente.

Ele lembrou que os indígenas não foram contemplados na Lei da Anistia ( Lei 6.683/79 ), na Lei dos Mortos e Desaparecidos Políticos ( Lei 9.140/95 ), na Lei do Anistiado Político ( Lei 10.559/02 ) e na própria Lei 12.528/11, que criou a Comissão Nacional da Verdade, em 2011.

Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Valente: indígenas não foram contemplados na Lei da Anistia

Genocídio

A presidente da Funai, Lúcia Alberta Baré, citou documento (“Relatório Figueiredo”) sobre o genocídio de, pelo menos, 12 povos indígenas durante a ditadura militar. Outros casos surgiram na CPI da Câmara dos Deputados que, em 1963, investigou denúncias de violência e arrendamento ilegal de terras indígenas dentro do SPI, o Serviço de Proteção aos Índios, precursor da Funai.

“Genocídio não é só matar, como mataram, mas também nos obrigar a deixar de falar nossas línguas, a esquecer os nossos rituais. O Estado brasileiro tem uma dívida histórica com todos nós. E a demarcação de terras indígenas é a principal estratégia nesse processo de reparação”, disse Lúcia Baré.

Vítima de violência atual na Bahia, a líder da Aldeia Mãe Barra Velha, Erilsa Uruba Pataxó, quer a extensão das investigações.

“Não vai ser só da ditadura militar, mas tem que ser também investigado o (período) da atualidade. A gente está sendo criminalizado por lutar pelo nosso território ancestral”, afirmou.

A Comissão Nacional Indígena da Verdade tem o apoio do Ministério dos Povos Indígenas. Para a secretária nacional de gestão ambiental e territorial, Ceiça Pitaguary, “o momento é de passar a história a limpo”. A dúvida é se o órgão será criado por decreto do Executivo ou por meio de projeto de lei a ser encaminhado ao Congresso Nacional. A jurista Deborah Duprat resumiu o posicionamento do fórum em prol do decreto.

“A ideia de comissões da verdade surge em contexto de gravíssimas violações de direitos humanos para conseguir de alguma maneira reconciliar a sociedade com suas várias fraturas históricas. Por que não é preciso lei? Primeiro porque a ideia de resgate da memória advém de vários dispositivos constitucionais. E a própria lei já está presente naquele ato ( Lei 12.528/11 ) que criou a Comissão Nacional da Verdade”, explicou.

Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Hamilton Pereira: esse tema é inseparável da reconstrução da democracia

Reconstrução da democracia

O chefe da Assessoria Especial de Defesa da Democracia, Memória e Verdade do Ministério dos Direitos Humanos, Hamilton Pereira da Silva, disse que “debater esse tema é inseparável da reconstrução da democracia no Brasil”. Sob aplauso do auditório lotado, ele citou alguns dos indígenas assassinados durante a ditadura. Também informou que, em 2025, o ministério entregou 218 certidões de óbito retificadas a familiares de mortos e desaparecidos políticos, como parte do processo de reparação.

O procurador da República em Minas Gerais, Edmundo Antônio Dias, afirmou que a comissão indígena é um necessário “instrumento para a transição para um mundo de justiça por meio de restabelecimento da verdade e reparações”. Ressaltou ainda que a minuta de decreto sugerida pelo fórum prevê ampla participação de indígenas na composição da comissão.

Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Sônia Guajajara defendeu mais debates sobre o tema no legislativo

Debate legislativo

A audiência foi organizada pela deputada Sônia Guajajara (Psol-SP), ex-ministra dos Povos Indígenas, argumentando que o processo de colonização, a expansão das fronteiras econômicas e as políticas estatais do Brasil resultaram em graves violações de direitos humanos contra os indígenas ao longo da história.

“(Quero) Dar seguimento também no âmbito do Legislativo, não para substituir a criação de um decreto no âmbito do governo, mas para a gente estimular e ampliar esse debate, trazendo também para a institucionalidade do próprio Congresso Nacional”, disse.

As deputadas Célia Xakriabá (Psol-MG) e Marina Silva (Rede-SP) também discursaram em apoio à criação da Comissão Nacional Indígena da Verdade.