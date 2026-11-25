Especialistas divergiram sobre a proposta de reduzir a maioridade penal, em debate na Câmara dos Deputados (PEC 32/15). O ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardoso e o conselheiro de Direitos Humanos Renato Roseno afirmaram que a proposta não reduz a violência e é inviável. Já o ex-capitão do Bope do Rio de Janeiro Rodrigo Pimentel sustentou que a medida representa uma resposta aos anseios da sociedade por justiça.

José Eduardo Cardoso afirmou que, no Brasil, adolescentes a partir dos 12 anos podem receber medidas socioeducativas por atos infracionais, inclusive com restrição de liberdade. Segundo ele, em todos os demais países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a responsabilização de adolescentes só ocorreria a partir dos 14 ou dos 16 anos.

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Ainda segundo Cardoso, nesses países a maioridade penal também começaria aos 18 anos, como ocorre hoje no Brasil. A proposta em análise na Câmara reduz para 16 anos a idade mínima para responsabilização penal por crimes hediondos.

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Cardoso afirmou ainda que não há estudo que aponte redução da criminalidade com a diminuição da maioridade penal. Segundo ele, as evidências apontam o contrário.

“As organizações criminosas surgiram no Brasil pelas más condições carcerárias, e é de dentro dos presídios que muitas vezes se recrutam os membros dessas organizações. Quando eu colocar jovens e adultos nesses presídios, eu estarei fornecendo insumos para o crime organizado. A violência nas ruas aumentará mais, nós vamos piorar a situação, eu não tenho a menor dúvida”, afirmou.

O ex-ministro sustentou ainda que a redução da maioridade penal traria caos ao sistema penitenciário. Ele ressaltou que o Brasil tem atualmente 727 mil presos adultos e um déficit de 222.034 vagas no sistema carcerário. Segundo ele, não haveria vagas para os adolescentes que cometessem crimes.

Renato Roseno, integrante do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, também considerou inviável reduzir a idade de responsabilização penal. Segundo ele, a medida agravaria o déficit de 220 mil vagas no sistema carcerário.

Roseno ressaltou que uma vaga em penitenciária custa 90 mil reais no Norte e no Nordeste e 120 mil reais no Sul e no Sudeste. Já a construção de uma unidade socioeducativa custaria 25 milhões de reais. Para ele, porém, o maior problema seria conciliar o sistema socioeducativo e o penal, que funcionam de formas diferentes.

“Como é que seria, por exemplo, a gestão do tempo, a gestão das atividades? A cadeia de comando e controle da unidade, o regime disciplinar da unidade, eles teriam aula separados? Um adolescente de 17 anos, no segundo ano do ensino médio, o outro de 16 anos, no segundo do ensino médio, que estariam porventura respondendo a sanções diferentes, eles não estariam na mesma sala de aula, por exemplo? Isso não é exequível.”

Vinicius Loures / Câmara dos Deputados