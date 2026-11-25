João Daniel: "É fundamental, no mínimo, sete horas por dia de escola"-Foto: Thiago Cristino / Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que institui um marco regulatório para a educação em tempo integral. O texto define parâmetros mínimos para a modalidade e estabelece as obrigações dos entes federativos conforme a Constituição. A matéria será enviada ao Senado.

De autoria do deputado João Daniel (PT-SE), o Projeto de Lei 479/15 foi aprovado na forma do substitutivo do relator, deputado Thiago de Joaldo (Republicanos-SE). O texto adota a expressão “educação integral em tempo integral” para distinguir dois conceitos: educação integral é a concepção pedagógica voltada à formação plena e ao desenvolvimento integrado dos estudantes; tempo integral é a jornada ampliada em que as atividades serão realizadas.

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A oferta da educação integral em tempo integral na rede pública, nas diferentes etapas e modalidades da educação básica, dependerá de projeto político-pedagógico que preveja currículo integrado, objetivos pedagógicos para a jornada e articulação entre conhecimentos, práticas e experiências educativas.

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O estudante deverá permanecer pelo menos sete horas por dia ou 35 horas semanais na escola ou em atividades previstas no projeto político-pedagógico, de forma regular e permanente durante todo o período letivo. A oferta da modalidade não implicará, por si só, a criação de novas atividades curriculares obrigatórias.

Segundo o projeto, as atividades planejadas terão de estar integradas entre si. A simples ampliação de turnos ou a oferta de atividades apenas no contraturno não caracteriza educação em tempo integral.

As equipes de profissionais da educação deverão ser compatíveis com a jornada. O projeto também exige:

infraestrutura adequada com acessibilidade, segurança e espaços para atividades pedagógicas, culturais, científicas, artísticas, esportivas, de alimentação, descanso, recreação e convivência;

disponibilidade de alimentação, transporte escolar (quando necessário), recursos didáticos, equipamentos e tecnologias compatíveis com as necessidades dos estudantes e com as atividades desenvolvidas;

gestão democrática, participação da comunidade escolar e escuta dos estudantes; e

articulação intersetorial e territorial, inclusive por meio de parcerias com órgãos e entidades públicas, instituições de educação superior e profissional e entidades comunitárias, culturais, esportivas, científicas e sociais.

Outros espaços

A escola poderá desenvolver atividades em outros espaços, como museus, desde que essas atividades tenham objetivos definidos, estejam previstas no projeto político-pedagógico e sejam articuladas ao currículo.

O substitutivo permite ainda incluir na jornada momentos de alimentação, higiene, cuidado, descanso e convivência, desde que sejam organizados com objetivos educativos e que a carga horária mínima seja cumprida.

Os currículos deverão contemplar a formação integral dos estudantes e incluir atividades que os ajudem a construir seus projetos de vida e a se desenvolver nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. Também terão de integrar arte, cultura, educação em tempo integral e trabalho.

A partir dos anos finais do ensino fundamental, a organização das atividades deverá promover a participação ativa dos estudantes, preferencialmente com a possibilidade de escolher componentes curriculares eletivos conforme a oferta de cada escola.

Expansão do ensino

A ampliação da oferta de educação em tempo integral terá de contribuir para a redução das desigualdades entre estudantes, escolas, redes e territórios, sem se limitar às escolas que já tenham melhores condições de infraestrutura ou de capacidade de gestão.

A ampliação da jornada escolar também não poderá prejudicar a oferta do ensino médio noturno, da educação de jovens e adultos, da educação especial nem da educação indígena, quilombola e do campo.

A reorganização da oferta dependerá de diagnóstico prévio da demanda e da participação da comunidade escolar, com garantia de atendimento equivalente, acessível e adequado aos estudantes afetados.

No caso da educação indígena e quilombola, deverá haver consulta prévia, livre e informada às comunidades interessadas, com respeito às diretrizes curriculares específicas e a suas formas de organização, territórios, línguas, culturas e saberes.

A expansão da modalidade integral não poderá ser o único motivo para o fechamento de escolas do campo, indígenas ou quilombolas. Deverão ser preservados o vínculo territorial e a participação das comunidades, e deverão ser observados os procedimentos previstos na legislação educacional.

O projeto proíbe ainda que a expansão da modalidade seja motivo para a nucleação de escolas do campo. A nucleação escolar é a concentração de alunos de escolas menores ou isoladas em uma unidade maior, com apoio do transporte escolar, geralmente para reduzir custos.

A implantação ou a expansão da educação integral em tempo integral em cada escola dependerá de planejamento que leve em conta as condições pedagógicas e de atendimento, as adaptações de infraestrutura, a equipe, o projeto político-pedagógico e os mecanismos de acompanhamento da frequência, da permanência, da aprendizagem e do desenvolvimento integral.

O planejamento será revisto, no mínimo, a cada dois anos, em articulação com os planos de ações educacionais e com o acompanhamento dos respectivos planos de educação.

Os documentos deverão ser acompanhados de um demonstrativo público que informe as prioridades de expansão, os investimentos previstos e os critérios de distribuição territorial das matrículas. Os conselhos de educação e a comunidade escolar poderão acompanhar o planejamento.

Jornada de professores

O substitutivo reforça que a ampliação da jornada escolar dos estudantes não implicará, por si só, o aumento da jornada de trabalho dos profissionais da educação. Pessoas não habilitadas não poderão exercer atividades privativas do magistério.

Em todo caso, devem ser respeitados os respectivos planos de carreira, os limites legais da jornada e o tempo destinado ao planejamento pedagógico.

Nas parcerias para executar atividades complementares, as escolas públicas não poderão transferir a entidades privadas a direção pedagógica, a definição curricular ou a gestão democrática das unidades. A medida preserva a autonomia da escola e as competências dos sistemas públicos de ensino.

Em articulação com órgãos públicos, organizações sociais e agentes culturais do território, e sob responsabilidade pedagógica da escola, os projetos político-pedagógicos poderão integrar atividades de:

cultura, esporte e arte;

ciência, educação ambiental e agroecologia; e

economia solidária e valorização dos saberes comunitários**.**

Financiamento

O financiamento da educação em tempo integral previsto no projeto terá as seguintes fontes:

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb);

recursos do programa federal Escola em Tempo Integral;

programas de assistência técnica e financeira da União e dos estados;

recursos do orçamento dos entes federativos;

recursos do Fundo Social destinados à educação, conforme a Lei 12.351/10, que criou o fundo; e

recursos de royalties e de participação especial na exploração de petróleo e de gás natural destinados à educação pela Lei 12.858/13.

Esse financiamento deverá considerar, por exemplo, os custos diferenciados da jornada integral, os parâmetros nacionais de qualidade e equidade e as deficiências na oferta e nas condições de qualidade do ensino.

Para os repasses baseados no Custo Aluno Qualidade (CAQ), parâmetro que indica o valor mínimo por estudante necessário para oferecer ensino de qualidade, o cálculo deverá incluir os custos adicionais da jornada integral, desde alimentação e transporte até infraestrutura, pessoal e recursos pedagógicos.

Ao oferecer assistência técnica e financeira às redes de ensino para estruturar as escolas de tempo integral, a União deverá dar prioridade a:

entes federativos com menor capacidade fiscal, técnica ou institucional;

redes de ensino com maiores déficits de oferta;

escolas e territórios de maior vulnerabilidade;

etapas e modalidades com menor cobertura; e

correção de problemas que comprometam a segurança, a acessibilidade, a permanência ou a qualidade da oferta.

No Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), o substitutivo prevê que sejam considerados o número de refeições na jornada integral e as necessidades nutricionais dos estudantes.

Nos programas federais de apoio à educação em tempo integral, a União poderá exigir contrapartidas diferenciadas de entes federativos com menor capacidade fiscal ao transferir recursos aos estados. Também poderá dispensar essas contrapartidas com base em critérios de vulnerabilidade socioeconômica e de desigualdade educacional.

Avaliação

A cada dois anos, a União divulgará dados sobre a implementação do marco da educação integral. A divulgação incluirá a evolução e a distribuição das matrículas, a análise das condições nacionais de qualidade e equidade, o cumprimento das metas dos planos de educação e os principais desafios de implementação.

A cada quatro anos, a União divulgará esses dados com uma avaliação abrangente sobre:

o cumprimento dos objetivos e parâmetros;

os resultados educacionais e distributivos da política;

a adequação dos mecanismos de cooperação e financiamento;

a capacidade institucional dos entes federativos; e

a necessidade de ajustes nas normas.

Essa avaliação deverá garantir a participação de representantes dos entes federativos, de profissionais da educação, de estudantes, de pesquisadores e de organizações da sociedade civil.

Adequação

O substitutivo prevê prazo de um ano para que os sistemas de ensino adaptem suas normas e seus instrumentos de planejamento às novas regras quando o projeto virar lei.

Para municípios com população inferior a 50 mil habitantes, o prazo será de dois anos, contado da efetiva prestação de assistência técnica pela União ou pelo respectivo estado.

Bruno Spada / Câmara dos Deputados Thiago de Joaldo: texto estabelece parâmetros gerais e permanentes

Recursos para infraestrutura

Thiago de Joaldo afirmou que o texto estabelece parâmetros gerais e permanentes para a educação integral sem impor um modelo único de organização pedagógica ou administrativa.

"A exigência de integração curricular e de vinculação ao projeto político-pedagógico preserva a centralidade da escola e a responsabilidade pública pela oferta, inclusive quando desenvolvidas atividades em espaços externos e por meio de parcerias", disse. Na avaliação do relator, o marco legal dará às redes públicas de ensino uma base para preparar melhor crianças e jovens para o futuro.

Segundo ele, ampliar a jornada escolar demanda recursos para infraestrutura, alimentação, transporte, acessibilidade, materiais pedagógicos, formação e organização das equipes. O texto, afirmou Joaldo, "reconhece esses custos e prevê expansão progressiva, planejada e adequada às diferentes capacidades institucionais e financeiras, vinculando o planejamento das redes à estimativa de custos, à indicação das fontes de financiamento e à definição de cronogramas de implementação".

Mínimo de sete horas

Na opinião do autor da proposta, deputado João Daniel, o ensino em tempo integral possibilita formar cidadãos capazes de enxergar o mundo, ter visão crítica e educação libertadora. "É fundamental, no mínimo, sete horas por dia de escola integral. Ensinar, além da educação, atividades profissionalizantes", afirmou, ao defender uma formação voltada à conscientização crítica e à transformação social.

Formação completa

O líder da federação Psol-Rede, deputado Tarcísio Motta (Psol-RJ), ressaltou a importância da educação integral. "Significa formação completa e plena do ser humano, seja no currículo enriquecido das matérias obrigatórias, seja no contraturno ou no projeto pedagógico de cada escola", disse. Segundo ele, a formação integral é decisiva para a qualidade da educação e está em sintonia com o Plano Nacional de Educação (PNE).

O deputado Hildo Rocha (MDB-MA) afirmou que as crianças que estudam em tempo integral têm resultados melhores do que as que estudam em meio período. "Os países da Europa já praticam e a maioria das escolas nos Estados Unidos é em tempo integral."

Na avaliação do deputado Rafael Brito (MDB-AL), a educação em tempo integral é a principal estratégia para afastar os jovens da violência e do descaminho. "Com a aprovação do marco legal apontamos uma luz para uma estratégia que já deveria ser universal em todos os municípios do país", afirmou.