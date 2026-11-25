Sâmia Bomfim, sobre a proposta: "Proteção da saúde, de defesa do consumidor e de proteção ao meio ambiente"-Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (25), proposta que proíbe a reutilização de embalagens plásticas ou metálicas de tintas imobiliárias e produtos similares e determina que sejam encaminhadas a sistemas de logística reversa.

A relatora, deputada Sâmia Bomfim (Psol-SP), apresentou parecer favorável ao substitutivo da Comissão de Defesa do Consumidor ao Projeto de Lei 5124/23, do deputado Fred Costa (PRD-MG).

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“As medidas propostas concretizam os deveres estatais de proteção da saúde, de defesa do consumidor e de proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mediante a adoção de mecanismos voltados à prevenção de riscos decorrentes do reuso inadequado de embalagens potencialmente contaminadas e ao correto gerenciamento de resíduos”, avaliou a relatora.

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Pelo projeto, os rótulos de tintas acrílicas, esmaltes sintéticos, vernizes e massas niveladoras, entre outros produtos, deverão apresentar informações padronizadas sobre a proibição da reutilização e o descarte correto das embalagens. As embalagens também deverão ter uma cor que as diferencie das embalagens de alimentos.

As embalagens deverão ser descartadas em sistemas de logística reversa credenciados pelo Ministério do Meio Ambiente. Caberá à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) regulamentar e fiscalizar o processo.

Quem descumprir as regras estará sujeito às sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor, como multa e interdição do estabelecimento fornecedor das tintas.

A proposta tramitou em caráter conclusivo e poderá seguir para o Senado Federal se não houver recurso para votação pelo Plenário da Câmara.