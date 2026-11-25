A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (25), proposta que inclui a síndrome do intestino curto com falência intestinal no rol de doenças graves e raras do Sistema Único de Saúde (SUS).

O relator, deputado Diego Garcia (União-PR), apresentou parecer favorável ao substitutivo da Comissão de Saúde para o Projeto de Lei 2900/22, do deputado Dr. Zacharias Calil (MDB-GO).

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Garcia também foi favorável à emenda da Comissão de Finanças e Tributação que garante às pessoas com doenças graves e raras comprovadas por laudo médico o direito de receber os medicamentos necessários ao tratamento prescrito, em conformidade com a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) e com os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas.

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Diego Garcia retirou do texto o artigo que atribuía ao Ministério da Saúde a tarefa de “estabelecer as normas relativas aos procedimentos administrativos a serem observados para o recebimento do receituário médico, a análise dos laudos e a disponibilização do medicamento, diretamente, ao paciente”. Segundo o relator, o artigo era injurídico porque tratava de uma atribuição que a Constituição já prevê entre as competências do ministério.

A síndrome do intestino curto é uma condição em que a remoção ou o funcionamento inadequado de uma parte significativa do intestino delgado compromete a absorção de nutrientes.

Doenças raras

São consideradas doenças raras aquelas que afetam até 65 pessoas em cada 100 mil habitantes, ou seja, 1,3 pessoa a cada 2 mil habitantes. As pessoas com essa condição comprovada por laudo médico têm o direito de receber do Ministério da Saúde os medicamentos necessários ao tratamento prescrito.

Próximos passos

A proposta tramitou em caráter conclusivo e poderá seguir para o Senado Federal se não houver recurso para votação pelo Plenário da Câmara.