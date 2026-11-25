A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (25), o Projeto de Lei 3277/21 , do Senado, que amplia os recursos de acessibilidade no âmbito da Justiça.

O texto prevê uma série de medidas, que são incluídas no Estatuto da Pessoa com Deficiência , no Código Civil e na Lei dos Juizados Especiais .

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O relator, deputado Diego Garcia (União-PR), apresentou parecer favorável ao projeto e à emenda da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que esclarece que as regras previstas na proposta se aplicam tanto ao testamento público (feito em cartório) quanto ao privado.

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“A Constituição Federal de 1988, ao garantir a igualdade entre todas as pessoas e o direito ao acesso à justiça como direitos fundamentais, impõe que o Estado assegure a todos, inclusive às pessoas com deficiência visual ou auditiva, os meios efetivos de participar dos processos judiciais, seja como parte, seja como partícipe da lide posta em juízo, advogado, defensor público, magistrado ou membro do Ministério Público”, avaliou Garcia.

No estatuto, o projeto garante o atendimento e a oitiva da pessoa surda, bem como o acompanhamento de depoimentos orais de seu interesse, por meio da interpretação simultânea em Libras. Também garante às pessoas cegas ou com baixa visão, a pedido, a transcrição de peças processuais para o braille.

Na Lei dos Juizados Especiais, o projeto assegura às pessoas com deficiência o acesso a todos os recursos de acessibilidade para que possam participar do processo como parte em igualdade de condições.

Já no Código Civil, o projeto detalha regras para que pessoas surdas ou com deficiência visual possam exercer plenamente o direito de fazer um testamento. O texto prevê, por exemplo, que o documento será lido em voz alta pelo tabelião e por uma testemunha.

A proposta tramitou em caráter conclusivo e poderá seguir para sanção presidencial, a menos que haja recurso para votação pelo Plenário da Câmara.

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