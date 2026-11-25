Sessão solene fez parte da campanha '21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres'-Foto: Thiago Cristino / Câmara dos Deputados

Em sessão solene na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (25), a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, alertou que o Ligue 180 recebeu 36,5% mais denúncias de violência virtual até outubro de 2026 do que em todo o ano de 2025. Segundo ela, nos dez primeiros meses deste ano, o canal registrou 6.245 casos desse tipo. Do total de vítimas, 49% eram mulheres negras. Em 27,6% dos casos, o agressor era um ex-companheiro.

A cerimônia marcou o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres — data criada em memória das irmãs Mirabal, assassinadas pela ditadura na República Dominicana. O evento também integrou a programação brasileira dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, mobilização que ocorre entre 20 de novembro e 10 de dezembro e articula o combate à violência de gênero ao enfrentamento do racismo.

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Meninas e adolescentes

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Uma em cada três meninas de 9 a 17 anos relata experiências ofensivas na internet. Entre as meninas de 11 a 17 anos, 6% já receberam pedidos para enviar imagens de nudez.

"O ódio, o desprezo e a discriminação contra as mulheres encontram nas plataformas digitais novos espaços para se reproduzir e se espalhar. É preciso responsabilizar agressores e plataformas, assim como promover a prevenção e a educação digital", afirmou a ministra.

Márcia Lopes defendeu a aprovação do Projeto de Lei 805/26, que tramita na Câmara e é inspirado na Lei Modelo Interamericana sobre violência digital. Entre outras medidas, a proposta criminaliza condutas no ambiente virtual, como armazenar e divulgar, sem consentimento, cenas de nudez, sexo ou violência sexual.

Estrutura de proteção

A deputada Laura Carneiro (PSD-RJ) citou dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) segundo os quais cerca de 840 milhões de mulheres já sofreram violência física ou sexual ao longo da vida. Ela também mencionou a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher (DataSenado), segundo a qual 3,7 milhões de brasileiras foram vítimas de violência doméstica ou familiar até 2025. Em 71% dos casos, havia crianças presentes.

Laura Carneiro lembrou leis aprovadas e sancionadas recentemente, como a Lei 15.384/26, que tipifica a violência vicária e torna o vicaricídio crime hediondo, com pena de 20 a 40 anos de reclusão. A parlamentar, porém, cobrou estratégias de prevenção e mudanças no comportamento social.

"As leis sozinhas não mudam a cultura. Elas precisam da delegacia funcionando, elas precisam da casa-abrigo, da vaga, da Justiça sensível, da escola que ensina respeito, de homens que se recusam a ser cúmplices. Elas precisam, sobretudo, de uma sociedade que não desvia o olhar", reforçou.

Impacto dos ataques virtuais

Já a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) destacou como avanço na luta contra a violência nas redes sociais a aprovação da lei que passou a punir no Código Penal a violência psicológica cometida com o uso de inteligência artificial ( Lei 15.123/25 ). Na opinião da deputada, um dos desafios atuais é compreender o impacto dos ataques virtuais impostos às mulheres.

“Neste momento enfrentamos novos desafios, como a violência derivada do ambiente digital, onde se fere a dignidade, a privacidade, a honra, a integridade física e mental e ainda estimula a agredir e matar, ou mesmo o suicídio das mulheres”, disse.

Poder de decisão

Coordenadora da bancada feminina, a deputada Jack Rocha (PT-ES) cobrou mais espaço para as mulheres em cargos com poder de decisão sobre a distribuição de recursos públicos.

"Nós queremos aprovar que este Parlamento tenha no mínimo paridade. Nós queremos ainda aprovar que as mulheres possam ser vistas no orçamento público. Que os nossos espaços não sejam apenas coordenações de representação, mas que eles possam ter efetivamente o poder de decisão sobre esta que é a maioria da nossa nação e do nosso país", pontuou.

A deputada Erika Kokay (PT-DF) afirmou que a violência contra as mulheres tem raízes históricas, patriarcais e colonialistas e pediu que se reconheçam como violência as agressões que costumam ser tratadas como normais.

"A luta para enfrentarmos a violência contra as mulheres é absolutamente estruturante para a construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Isso pressupõe identificarmos as várias violências, porque essa lógica patriarcal e sexista naturalizava as violências para que nós não pudéssemos identificá-las enquanto violências que ferem o corpo e ferem a própria alma”, disse.

Na sessão, a bancada feminina também homenageou parlamentares de trajetória histórica que deixam o mandato na Câmara a partir de fevereiro, como Benedita da Silva, Luiza Erundina, Lídice da Mata, Erika Kokay, Laura Carneiro, Elcione Barbalho e Rosângela Gomes.