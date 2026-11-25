Iniciada na terça-feira (24), a 23ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) segue até sábado (29) na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Com o tema Ciência Delas, a edição deste ano busca dar visibilidade à contribuição feminina para a produção do conhecimento e incentivar a participação de meninas e mulheres em áreas ligadas à ciência, tecnologia e inovação.

Promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), a SNCT reúne atividades em todo o país e é considerada a principal ação de popularização da ciência no Brasil.

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A agenda inclui exposições interativas, feiras científicas, palestras, rodas de conversa, oficinas e premiações. As atividades são gratuitas e abertas ao público.

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Na programação nacional, em Brasília, visitantes poderão conhecer pesquisas, tecnologias e experimentos desenvolvidos por universidades, institutos de pesquisa e unidades vinculadas ao ministério. A agenda contará também com feira de ciências de escolas do Distrito Federal e do Entorno.

Em 2025, o público da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia na capital federal chegou a cerca de 100 mil pessoas.

Neste ano, o evento volta à região central de Brasília com a proposta de aproximar pesquisadores, estudantes e a população por meio de experiências práticas e atividades de divulgação científica.

A SNCT mobilizou escolas, universidades, institutos de pesquisa e museus em diversas cidades brasileiras. As ações incluem feiras científicas, exposições, oficinas, palestras e mostras de trabalhos desenvolvidos por estudantes e pesquisadores.

>> Confira a programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em todo o país .

Região Norte

A programação reúne feiras científicas, mostras estudantis e oficinas voltadas à iniciação científica. As ações destacam pesquisas desenvolvidas na Amazônia e trabalhos que buscam aproximar os estudantes de temas ambientais, sociais e tecnológicos da região.

Entre os destaques estão a Mostra de Iniciação Científica na Chapada dos Parecis (Mocipa Delas), em Rondônia, e a 14º Semana Integrada de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação (Siepex), em Santarém (PA), que reúne pesquisadores, estudantes e comunidades tradicionais.

Nordeste

Foram organizadas feiras de ciência, exposições, oficinas e atividades promovidas por instituições de ensino e pesquisa.

Em Fortaleza, trabalhos de estudantes são apresentados no Universo IFCE e na 10ª Feira do Conhecimento. Já em Campina Grande (PB), a agenda inclui debates sobre biodiversidade do Semiárido, tecnologias socioambientais e comunicação pública.

A região também recebe eventos em Alagoinhas (BA), Natal (RN) e Macaíba (RN).

Centro-Oeste

As ações são voltadas ao protagonismo estudantil, à sustentabilidade e à participação feminina na produção científica.

Em Goiás, o projeto Elas Criam no Cerrado Goiano promove atividades sobre a presença das mulheres na pesquisa. Em Iporá, o Instituto Federal Goiano recebe a 15ª Semana de Ciência e Tecnologia, com atividades que integram ciência, tecnologia, educação, cultura, sustentabilidade e saberes tradicionais.

Sudeste

A programação reúne atividades ligadas à matemática, à física e ao chamado mundo quântico. No Espírito Santo, uma exposição aborda temas que vão dos eclipses à física quântica.

Em Minas Gerais, estudantes e professores participam de projetos de investigação matemática. Já no Rio de Janeiro e em São Paulo, mostras e centros de ciência oferecem contato direto com experimentos, protótipos e pesquisas desenvolvidas em instituições de ensino.

Sul

Um dos destaques é o evento Paraná Faz Ciência 2026, realizado em Cascavel. A iniciativa reúne estudantes, pesquisadores e instituições de ensino em atividades de divulgação científica.

A programação inclui apresentações de projetos, experiências interativas e ações voltadas à aproximação de crianças e jovens da pesquisa científica.