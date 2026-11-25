A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (25), proposta que simplifica o processo de desfiliação partidária. O texto permite que o filiado comunique seu desligamento do partido por meio eletrônico.

O relator, deputado José Medeiros (PL-MT), apresentou um substitutivo ao Projeto de Lei 193/23 , do deputado Kim Kataguiri (Missão-SP).

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No substitutivo, Medeiros trocou a palavra “solicitação” por “comunicação” ao tratar do desligamento do partido. Ele também reduziu de cinco para três dias o prazo máximo para efetivar a desfiliação. Após esse prazo, o vínculo será considerado rompido para todos os efeitos, ainda que o partido não tenha retirado o nome da pessoa da lista de filiados.

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O substitutivo prevê multa de até R$ 10 mil se o partido não retirar o nome da lista de filiados dentro do prazo. “Nesse caso, não configura boa técnica legislativa referir-se, genericamente, apenas a sanções cabíveis”, considerou o relator.

O texto também exige que a comunicação de desfiliação tenha assinatura digital que permita confirmar a identidade do filiado.

A proposta aprovada altera a Lei dos Partidos Políticos. Hoje, essa lei determina que o desligamento seja feito por comunicação escrita ao partido e ao juiz eleitoral. O vínculo se encerra dois dias após a entrega da comunicação.

O projeto ainda depende de análise pelo Plenário da Câmara, antes de seguir ao Senado.

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