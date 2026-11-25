Maria Arraes: a proposta busca adequar o ECA ao entendimento consolidado dos tribunais-Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 142/26, para deixar expresso na legislação que a configuração do crime de corrupção de criança e adolescente independe da comprovação da efetiva corrupção da criança ou do adolescente.

A relatora, deputada Maria Arraes (PSB-PE), recomendou a aprovação do texto, apresentado pela deputada Laura Carneiro (PSD-RJ). A relatora promoveu ajuste na redação, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) .

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“A proposta busca adequar o ECA ao entendimento consolidado dos tribunais, promovendo maior segurança jurídica e reforçando a proteção integral de crianças e adolescentes prevista na Constituição”, afirmou Maria Arraes.

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Grave violação

Além disso, segundo a relatora, exigir a comprovação de dano psíquico ou moral ao jovem dificultaria a responsabilização penal de adultos que envolvem crianças e adolescentes em atividades criminosas.

“Reconhecer que o crime se consuma com a simples participação do jovem na atividade criminosa, independentemente de qualquer transformação subjetiva no caráter ou conduta futura, é reconhecer que a mera exposição ao ambiente delituoso já representa, em si, grave violação a direitos fundamentais”, disse.

Próximos passos

A proposta segue agora para análise do Plenário da Câmara.

Para virar lei, precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

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