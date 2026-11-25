A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou, nesta quarta-feira (25), proposta de emenda à Constituição (PEC) que altera o artigo que define a responsabilidade da União no financiamento da segurança e de outros serviços públicos do Distrito Federal (DF).

O texto ainda precisa passar pelos plenários do Senado e da Câmara para ser incorporado definitivamente à Constituição. A PEC nº 1 de 2025 modifica o inciso XIV do artigo 21 da Carta Magna.

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Atualmente, esse dispositivo determina que a compete à União “organizar e manter” as forças de segurança do DF, “bem como prestar assistência financeira” a unidade federativa para “execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio”.

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A nova redação proposta exclui o trecho que atribui à União a responsabilidade de “organizar e manter” as forças de segurança e, no lugar, estabelece que o governo federal deve financiar o DF nessa organização e manutenção dos serviços públicos.

“[Compete à União] XIV – financiar o Distrito Federal na organização e manutenção da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como na prestação de assistência financeira para a execução de serviços públicos, por meio do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF)”, diz a PEC aprovada.

Assinada por 32 senadores, a proposição tem como primeiro signatário o senador Izalci Lucas (PL-DF). O parlamentar argumenta que a mudança concede mais autonomia ao Distrito Federal, que hoje precisa de autorização da União e do Congresso Nacional para dar reajuste a servidores ou abrir novos concursos públicos.

“Hoje o único estado que tem que pedir autorização para fazer concurso público é o Distrito Federal, porque, em 1988, a gente não tinha governador eleito, era indicado. Por isso que, pela redação, compete à União manter e organizar, porque o governador era indicado pela União. Em 1990, a gente teve eleição para governador. Então, ficou essa distorção”, explicou.

O relator da proposta, senador Rogério Carvalho (PT-SE), defendeu que a medida é “bastante positiva” para a capital federal, pois confere garantia e status constitucionais ao Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) , que não é expressamente citado na Constituição por ter sido instituído por lei ordinária.

O FCDF foi instituído pela Lei 10.633 de 2002 , que determina que os valores repassados pelo governo federal ao Fundo devem ser corrigidos, anualmente, pela variação da receita corrente líquida (RCL) da União. A Constituição de 1988 garantiu esse repasse ao DF por Brasília abrigar as sedes dos três poderes da República.