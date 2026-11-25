A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que estabelece diretrizes e procedimentos para a reciclagem e o desmantelamento de embarcações ao final de sua vida útil.

O texto aprovado define regras para o reaproveitamento de navios e estruturas offshore, disciplinando temas como inventário de materiais perigosos, certificação, licenciamento de estaleiros, inspeções e controle ambiental.

Continua após a publicidade

Por recomendação da relatora, deputada Ana Paula Lima (PT-SC), foi aprovada a versão da Comissão de Viação e Transportes para o Projeto de Lei 1584/21 , do deputado Coronel Armando (PP-SC), atualmente na suplência. A relatora suprimiu trechos que previam incentivos econômicos e financiamentos, por considerar que já existem na legislação atual.

Continua após a publicidade

Padrões internacionais

O substitutivo atende aos parâmetros da Convenção Internacional de Hong Kong para a Reciclagem Segura e Ambientalmente Adequada de Navios, em vigor desde 2025, de modo a alinhar a legislação brasileira aos padrões internacionais de segurança e proteção ambiental.

Entre as regras incorporadas estão a exigência de inventário de materiais potencialmente perigosos para embarcações estrangeiras que operem em águas jurisdicionais brasileiras e a previsão de um período de transição para a adequação das embarcações existentes.

“Levando em conta esses aspectos, o substitutivo da Comissão de Viação e Transportes é o que melhor atende à exigência de harmonização ao ordenamento jurídico vigente”, destacou Ana Paula Lima no parecer.

Próximos passos

Como tramita em caráter conclusivo, a proposta poderá seguir para o Senado, a menos que haja recurso para votação pelo Plenário da Câmara.

Para virar lei, o texto terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei