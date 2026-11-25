O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), destacou o aumento de 91 para 109 deputadas na próxima legislatura e a participação das mulheres na discussão e na aprovação de propostas sobre diferentes temas.

Em encontro realizado nesta terça-feira (24) com parlamentares eleitas, Motta afirmou que o crescimento da bancada feminina reflete o trabalho das deputadas da atual legislatura.

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“Nós tivemos um crescimento exponencial da bancada feminina nesta Casa. Saímos de 91 para 109 deputadas eleitas. Crescimento realmente significativo. E eu não tenho a menor dúvida de que esse crescimento se deu pelo trabalho de cada deputada federal que está aqui participando dessa legislatura”, afirmou o presidente.

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Protagonismo feminino

Motta disse que, desde que assumiu a presidência da Câmara, tem buscado garantir espaço e protagonismo às mulheres ao longo de todo o ano, e não apenas em períodos específicos ou em pautas exclusivamente relacionadas aos direitos das mulheres. Segundo ele, as deputadas devem participar das discussões e das relatorias de projetos em diferentes áreas.

“Não é pelo fato de haver ainda uma Bancada Feminina, minoritária perante a bancada masculina, que nós deveríamos apenas tratar a mulher como uma exceção na pauta da Câmara dos Deputados. As mulheres tinham que relatar projetos sobre todos os temas”, defendeu Motta.

O presidente também ressaltou a participação de deputadas no Colégio de Líderes e na condução de propostas de interesse nacional. Ele citou a atuação de parlamentares em projetos relacionados à política de combustíveis e afirmou que as mulheres contribuíram para a aprovação de matérias importantes na Câmara.

Pacto contra o feminicídio

Motta mencionou ainda iniciativas de enfrentamento à violência contra as mulheres, como o Pacto Nacional contra o Feminicídio e a inauguração da Sala Lilás na Câmara. O espaço é destinado ao acolhimento de mulheres que se sintam ameaçadas ou que tenham sofrido assédio nas dependências da instituição.

“Depois da assinatura desse pacto, nós avançamos muito numa legislação que nós precisávamos melhorar para que cada vez mais seja inaceitável todo e qualquer tipo de violência contra as mulheres. Nós fizemos muito ao longo desses dois anos, mas tenho certeza de que ainda há muito a ser feito”, afirmou.

Durante o encontro, Motta deu as boas-vindas às parlamentares eleitas e disse que as deputadas que já exercem mandato podem ajudar a orientar as novas integrantes da Casa. Ele também afirmou que pretende continuar priorizando propostas da bancada feminina nas próximas semanas de trabalho.

O presidente manifestou apoio à discussão sobre a criação de cadeiras efetivas para a bancada feminina e desejou que, nas próximas eleições, o número de mulheres eleitas para a Câmara seja ainda maior.