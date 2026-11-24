Hugo Leal: proibição deverá reforçar a confiabilidade do Sistema Nacional de Abastecimento de Combustíveis-Foto: Renato Araújo / Câmara dos Deputados

O deputado Hugo Leal (PSD-RJ), relator do Projeto de Lei 4257/24 na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, defendeu nesta terça-feira (24) a proibição legal da atividade exclusiva de formulação de combustíveis – que consiste na mistura mecânica de hidrocarbonetos para a produção de gasolina e óleo diesel.

Conforme parecer elaborado pelo parlamentar, apenas refinarias e centrais petroquímicas poderão obter autorização excepcional para comercializar derivados formulados ou importados acima da própria produção mensal, por até 90 dias, em caso de risco iminente de desabastecimento no país.

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“Não se trata de ser contra ou a favor da formulação, a questão é a má utilização ou o abuso”, disse Leal. Ele apresentou substitutivo ao texto original do deputado Julio Lopes (PP-RJ), protocolado na Câmara após denúncias de adulteração de combustíveis e sonegação de impostos contra empresas formuladoras.

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Hugo Leal participou de audiência pública no colegiado realizada a pedido do deputado General Pazuello (PL-RJ). Segundo Pazuello, o objetivo do debate foi avaliar se a atividade deve ser extinta ou se é possível estabelecer condições técnicas, econômicas e regulatórias para assegurar a operação lícita e segura.

“Nenhuma atividade deve ser extinta apenas porque não conseguimos controlá-la”, afirmou Pazuello. Para ele, também é preciso evitar que, por causa de alguns fraudadores, sejam prejudicadas as pessoas honestas que investiram no setor.

Suspensão cautelar

Desde julho de 2025, a atividade de formulação de combustíveis está suspensa cautelarmente pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Em julho deste ano, a autarquia concluiu análise regulatória recomendando a descontinuidade definitiva da modalidade.

O superintendente de Produção de Combustíveis da ANP, Marcus Werner, disse que a agência identificou no setor riscos elevados de sonegação fiscal, fraudes de especificação e concorrência predatória, além de custos desproporcionais de fiscalização. Ele ressaltou ainda que o segmento é historicamente inexpressivo no país, atingindo no máximo cerca de 4% da produção de gasolina tipo A, em 2021.

No debate, a representante da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes (Fecombustíveis) Michelle Trindade apoiou a suspensão cautelar determinada pela ANP. “A fraude tributária, infelizmente, reduz a arrecadação e prejudica quem cumpre a lei. Entendemos que um ambiente de concorrência leal é um ambiente em que todos sigam as mesmas regras”, afirmou.

Próximos passos

O parecer de Hugo Leal ainda será votado pela Comissão de Minas e Energia. O texto destaca que a proibição deverá reforçar a integridade e a confiabilidade do Sistema Nacional de Abastecimento de Combustíveis, contribuindo no combate a práticas que causam prejuízos às contas públicas, à sociedade e ao mercado.

Participaram da audiência pública a coordenadora-geral da Federação Única dos Petroleiros, Cibele Vieira; a diretora técnica do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, Ticiana Álvares; o conselheiro do Instituto de Petróleo, Gás e Energia John Forman; o diretor-executivo do Instituto do Combustível Legal, Carlos Faccio; e o presidente do Conselho Regional de Química do Espírito Santo, Alexandre Vaz Castro.