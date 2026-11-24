Tempo nublado
Tenente Portela, RS
O Ministério da Educação (MEC) liberou para consulta o resultado parcial das regras que estados e municípios precisam cumprir para receber uma fatia extra de verbas federais da educação em 2027, para complementar o Valor Aluno Ano por Resultados (VAAR).
O repasse é feito via Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).
Todas as 5.596 (100%) redes de ensino do país enviaram seus dados.
Nesta etapa, foram divulgadas três das cinco condicionalidades. Os pré-requisitos de gestão e participação analisados foram:
Em dezembro, o MEC planeja divulgar os resultados referentes às condicionalidades II e III que tratam da participação mínima de 80% dos estudantes nas avaliações nacionais da educação básica e da redução das desigualdades educacionais socioeconômicas e raciais.
Para ganhar, a rede precisa cumprir todas as cinco condicionalidades previstas e, depois, comprovar melhoria nos resultados de aprendizagem. Caso a rede reprove em alguma das condicionalidades, será automaticamente excluída da disputa e não receberá recursos do VAAR no ano seguinte.
O resultado está disponível no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (Simec) para os dirigentes municipais e estaduais de educação.
No sistema, eles devem consultar a aba “Situação”, no módulo “Fundeb-VAAR-Condicionalidades”.
A complementação-VAAR é uma das modalidades de distribuição de recursos da União ao Fundeb. O mecanismo busca incentivar a melhoria da gestão educacional, a evolução dos resultados de aprendizagem e a redução das desigualdades educacionais.
Além das fontes de receita de impostos e de transferências constitucionais dos estados, Distrito Federal e municípios, integram a composição do Fundeb aqueles recursos repassados pela União para complementar a educação daquelas localidades que não atingiram o valor mínimo por aluno/ano definido nacionalmente.
A distribuição desses recursos considera o número de matrículas nas escolas públicas da educação básica, conforme apurados no último Censo Escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep/MEC).
Mín. 19° Máx. 24°