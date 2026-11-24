A cidade de São Paulo teve o dia mais chuvoso do mês de novembro nesta segunda-feira (23). Segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a capital registrou cerca de 32,8mm de chuva até as 19h.

De acordo com o monitoramento do CGE, os volumes acumulados por região até as 19h foram:

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Zona Norte - 30,3 mm,

Zona Sul -31,7 mm,

Zona Oeste - 33,1 mm,

Zona Leste - 48,2 mm e

Centro - 58,0 mm.

Áreas de chuva vindas do interior atuaram com forte intensidade desde o meio da tarde e causaram alagamentos e transbordamentos na cidade. O CGE apontou que a capital entrou em estado de alerta para alagamentos.

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O corpo de bombeiros recebeu 19 chamadas para quedas de árvore e 9 chamadas para enchentes e inundações. Na Zona Leste, houve transbordamentos dos córregos Mooca, Três Pontes e Guaratiba.

A mulher que desapareceu após as chuvas na noite de domingo (22) após cair em um rio na Vila Monumento, ainda não foi encontrada. A Defesa Civil continua fazendo buscas.

O mês de novembro já acumulou 158,4mm o que equivale a 19% acima da média esperada que é de 133,1 mm.

A previsão aponta que, entre o meio da tarde e início da noite, a chegada de instabilidades vindas do interior, aliada ao calor e à brisa marítima, deve provocar pancadas de chuva de intensidade moderada a forte. Também há alerta para o risco de rajadas de vento, enxurradas repentinas e alagamentos.

Interior do estado

As chuvas de alta intensidade atingiram também outras cidades do estado de São Paulo nesta segunda-feira (23), com alagamentos em diversos locais.

Segundo a Defesa Civil, a chuva deixou 260 pessoas desalojadas e oito desabrigadas em Itaberá, no sudoeste do estado.

No município, por volta das 11h, a elevação do Córrego Água Limpa, integrante da bacia do Rio Lavrinhas, provocou o transbordamento de uma barragem. O incidente resultou no alagamento de diversas localidades, incluindo os bairros Centro, Jardim Rossi, Jardim Barra Funda, Vila Cruzeiro e Vila Esperança.

Cerca de 80 imóveis foram afetados pelas cheias. No total, 65 famílias ficaram desalojadas, sendo acolhidas por parentes, enquanto outras duas famílias ficaram desabrigadas e acabaram transferidas para um alojamento temporário. Uma pessoa sofreu deslocamento no ombro ao ser arrastada pela enxurrada e precisou ser levada ao pronto-socorro.

De acordo com a Defesa Civil, as equipes da prefeitura mantêm a prestação de assistência às famílias no local, atuando nos serviços de limpeza, liberação das vias públicas e mapeamento dos prejuízos causados. Adicionalmente, foram colocados à disposição recursos e mantimentos para prestar socorro humanitário ao município.

Já no município de Ipaussu, cinco famílias, totalizando 15 pessoas, ficaram desabrigadas e foram encaminhadas pela assistência social municipal ao Hotel das Graças. Outras quatro pessoas ficaram desalojadas e foram acolhidas por familiares.

Também houve alagamento nas cidades Itararé, Piedade, Mogi das Cruzes e Santa Isabel. Seis pessoas ficaram desalojadas no município de Itararé.

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior