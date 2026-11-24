Deputados Túlio Gadêlha e Kim Kataguiri conversam com estudantes no programa Ocupação, nesta terça-feira (24)-Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A TV Câmara venceu o prêmio TAL – ALCAP Parlamentar e Judicial na categoria Participação Cidadã com o programa Ocupação sobre o tema Transformações no Mercado de Trabalho.

A TAL reúne canais públicos e culturais da América Latina, e a ALCAP é a Associação Latino-Americana de Canais Parlamentares e Judiciais. A premiação anual reconhece produções de emissoras legislativas e judiciais latino-americanas em categorias como jornalismo, documentário e participação cidadã.

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Ocupação

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O programa Ocupação reúne deputados e estudantes universitários do Programa Estágio Visita, realizado pela 2ª Secretaria da Câmara dos Deputados, em parceria com o Centro de Formação da Casa (Cefor).

Durante a visita institucional à Câmara, os estudantes conversam com os parlamentares sobre um tema atual, escolhido com antecedência e ligado à vida dos jovens. Os participantes podem fazer perguntas, tirar dúvidas e comentar o assunto.

Transmitido ao vivo pela TV Câmara, o programa aproxima os estudantes do processo legislativo e mostra como as decisões tomadas na Câmara afetam a vida da população. A iniciativa reforça a importância do diálogo e da transparência na política brasileira.

A cerimônia de premiação foi realizada na sexta-feira (20), em Guadalajara, no México.

Outros programas

Ao todo, a TV Câmara foi finalista em seis categorias:

Documentário – programa Qual a Questão, tema Jornadas de Trabalho no Brasil

– programa Qual a Questão, tema Jornadas de Trabalho no Brasil Imagem de Canal – A Viajante do Tempo

– A Viajante do Tempo Noticiário – programas Câmara Agora e Elas Pautam, tema COP 30/Protetoras da Biodiversidade

– programas Câmara Agora e Elas Pautam, tema COP 30/Protetoras da Biodiversidade Participação Cidadã – programa Ocupação, tema Transformações no Mercado de Trabalho

– programa Ocupação, tema Transformações no Mercado de Trabalho Programação de Canal – telas interativas e canal da TV Câmara no YouTube

– telas interativas e canal da TV Câmara no YouTube Grande Prêmio Parlamentar e Judiciário – programa Qual a Questão, tema Jornadas de Trabalho no Brasil

As produções finalistas refletem diferentes aspectos do trabalho da emissora, que busca ampliar a transparência das ações da Câmara dos Deputados e melhorar a qualidade da informação que chega à população.