Tempo nublado
Tenente Portela, RS
A TV Câmara venceu o prêmio TAL – ALCAP Parlamentar e Judicial na categoria Participação Cidadã com o programa Ocupação sobre o tema Transformações no Mercado de Trabalho.
A TAL reúne canais públicos e culturais da América Latina, e a ALCAP é a Associação Latino-Americana de Canais Parlamentares e Judiciais. A premiação anual reconhece produções de emissoras legislativas e judiciais latino-americanas em categorias como jornalismo, documentário e participação cidadã.
Ocupação
O programa Ocupação reúne deputados e estudantes universitários do Programa Estágio Visita, realizado pela 2ª Secretaria da Câmara dos Deputados, em parceria com o Centro de Formação da Casa (Cefor).
Durante a visita institucional à Câmara, os estudantes conversam com os parlamentares sobre um tema atual, escolhido com antecedência e ligado à vida dos jovens. Os participantes podem fazer perguntas, tirar dúvidas e comentar o assunto.
Transmitido ao vivo pela TV Câmara, o programa aproxima os estudantes do processo legislativo e mostra como as decisões tomadas na Câmara afetam a vida da população. A iniciativa reforça a importância do diálogo e da transparência na política brasileira.
A cerimônia de premiação foi realizada na sexta-feira (20), em Guadalajara, no México.
Outros programas
Ao todo, a TV Câmara foi finalista em seis categorias:
As produções finalistas refletem diferentes aspectos do trabalho da emissora, que busca ampliar a transparência das ações da Câmara dos Deputados e melhorar a qualidade da informação que chega à população.
Mín. 19° Máx. 24°