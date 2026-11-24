Os dois anos da Política Nacional de Cuidados foram tema de uma sessão solene na Câmara dos Deputados nesta terça-feira (24). Durante a comemoração, os participantes destacaram que o ato de cuidar ainda recai sobre grupos específicos da população.

Segundo a Lei 15.069/24 , o cuidado é um direito universal e a responsabilidade deve ser dividida entre o Estado, as famílias, o setor privado, a sociedade civil e, de forma equilibrada, entre homens e mulheres.

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A secretária Nacional de Cuidados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Laís Abramo, lembra que, historicamente, o cuidado não era considerado um trabalho.

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Segundo Laís Abramo, o encargo de cuidar quase sempre recai sobre as mulheres, o que é cada vez mais difícil de ser mantido, social e economicamente. Para ela, sem políticas públicas de cuidado, a sobrecarga sobre as mulheres só vai aumentar e os direitos das pessoas que precisam de cuidados não serão garantidos.

“Essa situação vai se agravar, porque o Brasil envelhece rapidamente. E esse é um processo irreversível. Até 2053, o número de pessoas de 60 anos e mais vai duplicar e de 80 anos e mais vai triplicar. E o tamanho das famílias diminui. Então, esse modelo de provisão de cuidados, baseado fundamentalmente nas famílias e nas mulheres, ele é insustentável, essa conta não fecha", alertou.

Thiago Cristino / Câmara dos Deputados Ministra Márcia Lopes: peso de cuidar é das mulheres mais pobres

A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, destacou que o peso do ato de cuidar é maior para as mulheres mais pobres. Segundo a ministra, quase cinco milhões de mães criam sozinhas os filhos com menos de 14 anos. Dessas, quase 70% são negras e mais da metade vive com até meio salário mínimo por pessoa.

Segundo Márcia Lopes, o modelo atual é injusto. Ela registra que o tempo gasto cuidando dos outros é o tempo que falta às mulheres para estudar, trabalhar, cuidar de si e participar da vida política.

“Cabe ao Estado mudar este quadro. Quando o poder público garante uma vaga em creche, uma cuidoteca, uma lavanderia coletiva, um centro-dia, um serviço domiciliar, afirma que cuidar não é obrigação natural das mulheres, mas é responsabilidade de toda a sociedade.”

A deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), uma das autoras do requerimento para realização da sessão de homenagem, destacou que é necessário discutir como financiar as políticas de cuidado e garantir que elas cheguem efetivamente a quem precisa, com ações permanentes, estrutura adequada e recursos.

Os participantes da solenidade destacaram ainda a necessidade de novas iniciativas parlamentares e de orçamento específico para continuar ampliando o direito ao cuidado.