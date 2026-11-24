Giovani Cherini defendeu a revisão no Código Penal para conter a expansão do mercado clandestino-Foto: Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

Representantes do setor farmacêutico e do governo alertaram nesta terça-feira (24) que a venda irregular de canetas emagrecedoras em marketplaces e plataformas digitais virou um dos principais caminhos para o escoamento de produtos roubados, falsificados ou contrabandeados no país. O tema foi debatido em audiência pública na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados.

Os debatedores destacaram que a comercialização fora das farmácias rompe a cadeia de controle sanitário, compromete a conservação, que exige refrigeração entre 2°C e 8°C, e expõe pacientes a substâncias adulteradas ou sem registro no Brasil.

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Estudo da Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) revelou que 71% dos anúncios de produtos para emagrecimento analisados em uma única plataforma digital apresentavam falsificações, irregularidades ou substâncias não autorizadas – o equivalente a 1.865 de 2.624 ofertas avaliadas.

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A diretora de relações institucionais da associação, Adriana Nunes Gomes, observou que a lei atual determina que apenas farmácias podem vender medicamentos, mas uma interpretação das regras sobre contratação de serviços de logística e entrega digital tem sido usada como brecha para a oferta irrestrita nas plataformas.

"Os marketplaces são proibidos de vender medicamentos. A lei é clara que a farmácia é a única dispensadora desse tipo de produto, mas existe uma falsa interpretação da regra que permite contratar serviços de logística e entrega por esses canais digitais. Essa norma é mal interpretada no sentido de que pode tudo, gerando uma insegurança imensa para os cidadãos", reforçou.

De acordo com a Abrafarma, em 2025, o setor registrou mais de 3,8 mil ocorrências de furtos e roubos, com mais de 59 mil canetas levadas e prejuízo próximo de R$ 70 milhões.

Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Adriana Nunes Gomes: "Os marketplaces são proibidos de vender medicamentos. A lei é clara"

Leis mais duras

O representante da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico (ABCFarma), Rafael Oliveira Espinhel, atribuiu o salto no mercado irregular às penas brandas no ambiente virtual e cobrou mudanças.

"Temos três formas de origens ilícitas que convergem para o escoamento no mesmo canal, que é o canal digital. Se uma farmácia vende um medicamento falsificado ou adulterado, ela é interditada e pode perder a licença sanitária. E quando esse medicamento é encontrado no marketplace , qual é a responsabilidade do canal digital e do vendedor?", questionou o executivo.

O deputado Giovani Cherini (PL-RS), que solicitou a audiência, defendeu revisão no Código Penal para conter a expansão do mercado clandestino. "A gente precisa também pensar nesse tipo de lei que puna mais o contrabando no Brasil", pontuou o parlamentar, que solicitou a audiência.

Fiscalização sanitária

O representante da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Rodrigo Martins Bretas, informou que furtos e desvios de carga ocupam entre 60% e 70% da força de trabalho da inspeção da agência e reforçou o monitoramento de sites de vendas. Ele explicou que a vigilância sanitária atua em rede com as vigilâncias estaduais e municipais e aciona as forças policiais e o Ministério Público quando os casos envolvem crimes ou plataformas fora do alcance direto da agência.

"A Anvisa hoje faz um monitoramento ativo de marketplaces . Então, por exemplo, os sites que acabam com .net a gente não consegue ter acesso. Então, a gente encaminha para a Polícia Civil do Estado ou para o Ministério Público do Estado ou do próprio DF", informou.

Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Nara Pereira Carvalho anunciou medidas do governo para conter pirataria de medicamentos

A representante do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Nara Pereira Carvalho, relatou uma série de medidas tomadas pela pasta para reduzir a insegurança no mercado, destacando a atuação do Conselho Nacional de Combate à Pirataria (CNCP) – que criou uma comissão especial para o comércio eletrônico em 2026 – e a integração com órgãos sanitários e policiais.

Ela citou ainda a aprovação de novas normas ( Lei 15.502/2026 , Lei 15.357/2026 e o Decreto 12.975/2026 ) que tratam da regulação do comércio de medicamentos presencial e online, da importação de remessas postais e da responsabilidade das plataformas digitais pela moderação de conteúdo ilícito.

"A proteção efetiva começa antes da compra, com informação, prevenção, fiscalização, cooperação e responsabilização quando juridicamente cabível”, reforçou Carvalho, que coordena a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon).

Na avaliação da representante do Ministério da Saúde, Eidy de Brito Farias, a fiscalização integrada é essencial para aumentar a segurança da cadeia produtiva.

"Quando esses produtos são retirados dessa cadeia regular da distribuição, a gente perde a garantia de que eles foram mantidos em condições adequadas de conservação e de que a sua integridade e a sua qualidade foram preservadas", disse. "A rastreabilidade e a segurança de toda a cadeia de distribuição são fundamentais para proteger a saúde da população”, complementou.