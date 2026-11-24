O Projeto de Lei 5374/26, do deputado Paulo Guedes (PT-MG), proíbe pré-candidatos ou candidatos de usarem suas contas em redes sociais com mais de 100 mil seguidores ou inscritos para fazer propaganda eleitoral. A restrição se aplica a perfis, páginas, canais e contas que eles possuam, administrem ou controlem.

A vedação começa três meses antes da data prevista para o primeiro turno das eleições e segue até o encerramento do segundo turno, quando houver.

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Durante o período, pré-candidatos e candidatos não devem usar a conta considerada de grande alcance para realizar publicidade ou conteúdo eleitoral, seja para si mesmos ou para terceiros. Também não podem usar a conta para participar de publicação conjunta com outra conta utilizada para propaganda eleitoral; direcionar os seguidores para contas dessa natureza; ou realizar parceria com influenciadores para promover candidatura.

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O candidato pode ter conta com objetivo eleitoral, mas ela deverá ser identificada e registrada perante a Justiça Eleitoral, e não pode ultrapassar os 100 mil seguidores nem direcionar a audiência entre contas.

O texto altera a Lei das Eleições . Segundo o autor, o objetivo é assegurar a igualdade e o equilíbrio entre os candidatos nas eleições e contribuir para a modernização da legislação eleitoral.

"A proposta não determina o encerramento, suspensão ou desativação dessas contas. Seus titulares poderão continuar utilizando-as normalmente para atividades pessoais, profissionais, jornalísticas, culturais, artísticas ou comerciais", afirma.

Quem descumprir a regra estará sujeito a multa, remoção ou suspensão da divulgação do conteúdo, e outras sanções já previstas na legislação eleitoral.

Próximos passos

A proposta tramita em regime de prioridade e será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, antes de seguir para a análise do Plenário.

Para virar lei, precisa ser aprovado por deputados e senadores.

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