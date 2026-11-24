O Projeto de Lei 3598/26 estabelece critérios de transparência, qualificação e rastreabilidade para a contratação de serviços de publicidade institucional e comunicação digital pela Administração Pública Federal.

A proposta, do deputado José Medeiros (PL-MT), abrange órgãos diretos, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista da União, e está em análise na Câmara dos Deputados.

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Pelo texto, a contratação direta ou indireta de veículos de comunicação digital, portais de notícias, empresas jornalísticas e produtores de conteúdo exigirá CNPJ regular, quitação de obrigações fiscais e trabalhistas, além da divulgação pública da estrutura societária e dos responsáveis legais das empresas.

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A proposta veda qualquer distinção ou restrição baseada em orientação política, linha editorial, opinião ou posicionamento ideológico dos prestadores de serviço.

Transparência

Os órgãos públicos deverão manter uma base de dados atualizada contendo o valor contratado, o período de execução, os critérios de seleção, a agência responsável e os relatórios de cumprimento do contrato. O texto exige que essas informações permaneçam disponíveis para consulta pública pelo prazo mínimo de dez anos.

A proposta prevê ainda a publicação de um relatório anual consolidado sobre a distribuição das verbas publicitárias, discriminado por modalidade de mídia, contratado e finalidade da campanha.

Governança e controle social

Conforme José Medeiros, o uso de verbas orçamentárias para comunicação deve seguir regras objetivos e auditáveis, em consonância com as recomendações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e com a Lei de Acesso à Informação .

“A destinação de verbas oriundas do orçamento estatal deve observar critérios objetivos, impessoais e plenamente auditáveis, permitindo que a sociedade conheça de forma clara quem são os destinatários dos recursos públicos, quais serviços foram prestados e quais resultados foram alcançados”, defendeu em justificativa.

Hoje, muitas exigências específicas para veículos digitais e mídias sociais constam em instruções normativas e portarias do Executivo (que podem ser alteradas por atos administrativos a cada gestão).

Se aprovada, a lei entrará em vigor 180 dias após sua publicação, prazo em que o Poder Executivo deverá regulamentar as novas regras.

Próximos passos

O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Administração e Serviço Público; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

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