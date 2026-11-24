Pezenti: a destruição de lavouras e bens utilizados na produção representa medida extremamente gravosa-Foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputados

O Projeto de Lei 3539/26 proíbe agentes públicos de destruir máquinas, lavouras, pastagens e outros bens produtivos durante ações de fiscalização em propriedades rurais. O texto está em análise na Câmara dos Deputados.

Em justificativa, o autor, deputado Pezenti (MDB-SC), defendeu que o Estado tem o dever de coibir irregularidades, mas deve priorizar medidas menos gravosas ao produtor, como multas, notificações e embargos previstos em lei.

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"A destruição de lavouras, plantações, culturas agrícolas, insumos, máquinas e demais bens utilizados na produção representa medida extremamente gravosa, capaz de comprometer a renda do produtor, a continuidade da atividade econômica e o sustento de inúmeras famílias", reforçou.

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Regras para agentes

Pelo texto, toda fiscalização deverá ser formalizada por meio de relatório com a identificação dos agentes, o fundamento legal da ação, as irregularidades constatadas e os registros fotográficos ou audiovisuais da diligência.

Caso ocorram danos materiais por atuação administrativa em desacordo com as regras, o ente público será obrigado a reparar os prejuízos do proprietário da terra.

Apesar das restrições à destruição do patrimônio, o texto assegura que as infrações estarão sujeitas às medidas administrativas e sanções vigentes.

Próximos passos

O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural; de Administração e Serviço Público; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

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