Após três meses sem novos episódios de sarampo na cidade de São Paulo, a transmissão de casos importados da doença foi considerada encerrada em 2026. A confirmação foi feita pelas gestões federal, estadual e municipal, nesta segunda-feira (23). Segundo o Ministério da Saúde, o resultado reflete a atuação coordenada do Sistema Único de Saúde (SUS) para conter a circulação do vírus e evitar a disseminação da doença no país.

O ministério explicou que desde a identificação dos primeiros casos, em junho, a atuação para conter a transmissão foi integrada com as autoridades locais, incluindo intensificação da investigação epidemiológica, identificação e monitoramento de contatos, busca ativa de casos suspeitos, bloqueio vacinal e ampliação da oferta de imunizantes.

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Além disso, foram reforçadas estratégias de vacinação nas cidades de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo, com ampliação da faixa etária para pessoas de 6 meses a 59 anos como proteção adicional em áreas com circulação do vírus.

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De acordo com o diretor do Programa Nacional de Imunizações, Eder Gatti, o encerramento oficial da transmissão de sarampo em São Paulo é uma conquista importante para a saúde pública e demonstra a capacidade de resposta e vigilância do SUS. Além disso, reforça a importância do Programa Nacional de Imunizações e que a vacinação é a principal estratégia para prevenir o sarampo.

“Após o período de três meses de monitoramento necessário para a confirmação do fim do surto, conseguimos interromper a transmissão da doença no estado. Esse resultado é fruto do trabalho integrado das equipes de saúde, das ações de vigilância epidemiológica e, sobretudo, do compromisso com a vacinação”, disse.

Segundo o ministério, em 2026, foram distribuídas mais de 18,5 milhões de doses de vacinas contra o sarampo, das quais 7,6 milhões para o estado de São Paulo, que até o momento aplicou mais de 4,2 milhões de doses.

Entretanto, o governo reforça que, mesmo com o encerramento da transmissão em São Paulo, mantém o monitoramento do cenário epidemiológico e alerta para a importância da vigilância e da vacinação para evitar a reintrodução do vírus.

“A ocorrência de casos importados não representa a perda do status de país livre da circulação endêmica do sarampo, mas exige atenção contínua dos serviços de saúde e manutenção de altas coberturas vacinais”, afirma o ministério.

A vacina contra o sarampo é oferecida gratuitamente pelo SUS e integra o Calendário Nacional de Vacinação. O esquema de rotina prevê duas doses para crianças: a primeira aos 12 meses, com a tríplice viral, e a segunda aos 15 meses, com a vacina tetra viral.

Pessoas de 12 meses a 59 anos também devem verificar a situação vacinal e iniciar ou completar o esquema, conforme a idade e o histórico de vacinação. Em situações de maior risco de circulação do vírus, o Ministério da Saúde pode recomendar a dose zero para crianças de 6 a 11 meses, como adicional.

Opas

Em 17 de novembro, a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) reconheceu os esforços do Brasil para manter a eliminação da circulação endêmica do sarampo. O reconhecimento ocorreu em um cenário de alerta para as Américas, após Bolívia, México e Estados Unidos perderem o status de eliminação da doença, em razão da transmissão sustentada do vírus por 12 meses consecutivos.

O Brasil recuperou a certificação em novembro de 2024, após interromper a transmissão sustentada. Em 2026, até o momento, foram registrados 70 casos, todos associados à importação do vírus ou a surtos relacionados à importação. O número representa uma redução de 99,7% em relação a 2019, quando o país registrou 21.741 casos e perdeu a certificação.