Socorro Neri: reajustes do piso nacional nos últimos anos provocaram um "achatamento" nas tabelas-Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O Projeto de Lei 2774/26 estabelece que o salário inicial de professores da educação básica pública com ensino superior deve ser no mínimo 25% maior do que o pago aos professores com formação em nível médio. A proposta, que altera a Lei do Piso Salarial do Magistério , está em análise na Câmara dos Deputados.

Pelo texto, a diferença salarial deverá ser incorporada obrigatoriamente ao vencimento-base das carreiras dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, sendo proibido que o percentual seja pago por meio de abonos, gratificações ou outras parcelas provisórias.

Continua após a publicidade

Os governos estaduais e municipais terão até 180 dias após a publicação da nova lei para promover as adaptações necessárias em seus planos de carreira.

Continua após a publicidade

Transição em três anos

Pela proposta, a adequação das tabelas salariais será feita de forma gradual ao longo de três anos.

O pagamento deverá ser custeado com dotações próprias e recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). O cumprimento da regra será fiscalizado pelos Tribunais de Contas locais durante o julgamento das contas anuais dos gestores.

Achatamento salarial

Para a autora, deputada Socorro Neri (PP-AC), os reajustes do piso nacional nos últimos anos provocaram um "achatamento" nas tabelas de pagamento de estados e municípios.

Segundo a parlamentar, como as atualizações incidiram prioritariamente sobre o valor de entrada de nível médio, muitos governos deixaram de reajustar proporcionalmente os salários dos professores graduados.

A deputada ressaltou ainda que a medida atende a uma reivindicação histórica da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) para valorizar a formação acadêmica dos educadores.

Próximos passos

O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Educação; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei