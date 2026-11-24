O Projeto de Lei 3676/26 estabelece o prazo de vigência de 15 anos para patentes de invenção relativas a medicamentos para uso humano, produtos farmacêuticos, insumos farmacêuticos ativos e processos de obtenção de medicamentos, contados a partir da data do depósito do pedido.

A proposta altera a Lei de Propriedade Industrial e foi apresentada pelo deputado Clodoaldo Magalhães (PV-PE). O texto está em análise na Câmara dos Deputados.

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A fim de garantir segurança jurídica, a alteração será aplicada exclusivamente aos pedidos de patente depositados a partir da entrada em vigor da nova norma. As patentes já concedidas e os requerimentos apresentados antes da lei continuarão regidos pelo sistema jurídico vigente na data do respectivo depósito.

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Atualmente, a legislação determina, como regra geral, que a patente de invenção vigorará por 20 anos, contados da data de depósito.

Impacto no SUS

Clodoaldo Magalhães explica que a medida busca alinhar a propriedade industrial ao direito constitucional à saúde e ao interesse social. “O setor farmacêutico possui impacto direto sobre a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde, sobre os gastos públicos com assistência farmacêutica e sobre o acesso da população a tratamentos essenciais”, afirma.

O parlamentar avalia ainda que prazos longos de exclusividade comercial “podem retardar a entrada de medicamentos genéricos e similares no mercado, dificultando a ampliação da concorrência e a redução de preços”.

Tramitação

O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Saúde; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pelos deputados e pelos senadores.

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