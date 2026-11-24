A comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa a Proposta de Emenda à Constituição que reduz a maioridade penal para 16 anos (PEC 32/15) realiza audiência pública nesta quarta-feira (25) para discutir o tema.

O debate, que atende a pedido das deputadas Júlia Zanatta (PL-SC) e Juliana Cardoso (PT-SP) e do deputado Fred Costa (PRD-MG), está marcado para as 14h30, no plenário 8.

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Segundo Júlia Zanatta, organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas e a outras atividades ilícitas têm recrutado adolescentes para a prática de crimes, aproveitando-se das regras diferenciadas de responsabilização penal aplicáveis aos menores de 18 anos.

Ela destaca que dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública e do Atlas da Violência têm apontado a crescente participação de adolescentes e jovens em ocorrências relacionadas à criminalidade violenta e ao crime organizado.

Para a deputada, ouvir autoridades de segurança pública e pesquisadores especializados poderá contribuir para a compreensão da dimensão do aliciamento de menores por organizações criminosas e subsidiar a análise da proposta.

O deputado Fred Costa sugeriu a participação de familiares de vítimas e de representantes do Judiciário. Segundo ele, os depoimentos permitirão avaliar se a legislação atual oferece resposta adequada aos casos de violência grave praticados por adolescentes.

A deputada Juliana Cardoso propôs a inclusão de novos participantes neste debate para assegurar maior pluralidade de opiniões sobre os aspectos jurídicos, sociais e institucionais relacionados à redução da maioridade penal.