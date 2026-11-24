O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional autorizou o repasse de R$ 3 milhões para o município de Tupanciretã , no Rio Grande do Sul, para recuperar os prejuízos causados pelo temporal da madrugada de sexta-feira (20).

De acordo com a medida publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (24), os recursos foram solicitados por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres e serão destinados ao atendimento das demandas emergenciais registradas pelo município, em decorrência do temporal.

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O valor será transferido em parcela única, por meio de transferência legal da União, com recursos da ação orçamentária destinada a iniciativas de Proteção e Defesa Civil.

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O prazo para execução das ações é de 180 dias. O uso dos recursos deverá ficar restrito às ações previstas no plano aprovado pela Defesa Civil Nacional.

Nos casos que envolverem obras de restabelecimento de serviços essenciais, a cidade deverá seguir as normas federais vigentes.

Ao final da execução das ações, a prefeitura terá prazo de 30 dias para apresentar a prestação de contas dos recursos recebidos.

Desastre



A chuva, acompanhada de fortes ventos, chegou por volta das 3h da última sexta e destruiu cerca de 8 mil casas , entre as 8,6 mil moradias do município. Pelo menos três pessoas morreram.

“Realmente foi algo jamais visto, é cena de filme. O nosso hospital estava interditado pelas árvores ao redor, nem as ambulâncias chegavam”, disse Gustavo Herter Terra, prefeito de Tupanciretã, em entrevista à Rádio Gaúcha.

Ainda de acordo com o prefeito, a rede elétrica caiu e o abastecimento de água ficou comprometido. As pessoas feridas foram levadas para hospitais dos municípios de Santa Maria e Júlio de Castilhos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou solidariedade à cidade, e a Força Nacional do SUS foi enviada para auxiliar no atendimento de saúde local.