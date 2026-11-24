A Câmara dos Deputados pode votar, nesta terça-feira (24), projetos sobre saúde da população negra, combate à discriminação racial, educação, previdência social e proteção às mulheres vítimas de violência. A sessão está marcada para as 13h55.

Entre as propostas em pauta está o PL 4887/23 , da deputada Carol Dartora (PT-PR), que cria um protocolo a ser seguido nas escolas em caso de racismo, discriminação ou injúria racial.

Continua após a publicidade

De acordo com parecer pendente de votação na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, da deputada Flávia Morais (MDB-GO), o protocolo tem várias fases de aplicação, desde o acolhimento da vítima e atendimento psicológico até a realização de atividade educativa sobre o tema com a turma ou o grupo envolvido.

Continua após a publicidade

No caso de o autor da discriminação ser criança ou adolescente, o estabelecimento de ensino incluirá o aluno em programa de reeducação sobre história e cultura afro-brasileira e indígena.

Também em pauta, o PL 7103/14 , da deputada Benedita da Silva (PT-RJ), inclui o quesito cor ou raça nos prontuários, registros e cadastros do Sistema de Informações em Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ainda em alusão ao Mês da Consciência Negra, poderá ser votado o PL 2819/20 , de Benedita da Silva e da deputada Talíria Petrone (PSol-RJ), que estabelece medidas para garantir a equidade na atenção integral à saúde da população negra durante epidemias, pandemias e situações de calamidade pública.

Outro projeto sobre o tema é o PL 3944/23, da deputada Erika Hilton (PSol-SP), que trata dos impactos da crise climática na saúde da população negra, especialmente de mulheres e pessoas que vivem em áreas mais afetadas.

Além desses, o PL 294/15 , do deputado Valmir Assunção (PT-BA), inclui o ministro de confissão religiosa de matriz africana como segurado individual do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Veja outros itens em pauta

PL 479/15 , do deputado João Daniel (PT-SE), sobre a oferta de educação em tempo integral.

PL 5542/26 , do deputado Yury Bruno (MDB-CE), que estabelece garantias mínimas para a execução da monitoração eletrônica como medida protetiva de urgência, incluindo a emissão de alertas e a proteção da vítima.

PL 1969/22 , da deputada Talíria Petrone (PSol-RJ), que reconhece a responsabilidade do Estado pelo desaparecimento forçado das 11 vítimas de Acari e estabelece medidas de reparação para vítimas e familiares.

Confira a pauta completa do Plenário