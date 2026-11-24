O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou, por meio de suas redes sociais, que a aprovação da proposta de ajuste fiscal do governo (PLP 299/26) dá ao País melhores condições de organizar o orçamento do ano que vem e garante mais investimentos para melhorar a vida de quem mais precisa.

“Esse é um primeiro passo, e o país precisa continuar nessa agenda com responsabilidade. Na Câmara, a gente vota o que melhora a vida do brasileiro”, escreveu Motta.

Continua após a publicidade

A proposta, aprovada na madrugada desta segunda-feira (23), altera as regras fiscais para permitir que o Poder Executivo limite a execução de despesas, a fim de alcançar as metas de superávit primário a partir de 2027.

Continua após a publicidade

A proposta segue para sanção presidencial.