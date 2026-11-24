A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados debate, nesta terça-feira (24), regras para a formulação de combustíveis no Brasil, com foco na segurança do consumidor e na concorrência no setor.

Formular combustível é produzir gasolina ou diesel por meio da mistura de componentes já prontos, em proporções técnicas definidas, de modo que o produto final atenda às especificações exigidas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

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A audiência atende a pedido do deputado General Pazuello (PL-RJ) e será realizada às 10 horas, no plenário 14.

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Veja quem foi convidado para o debate

No requerimento em que pede o debate, Pazuello questiona a decisão da ANP de suspender a atividade de formulação de combustíveis. Ele defende a manutenção da atividade, desde que submetida a padrões técnicos, rastreabilidade e fiscalização efetiva.

Para o parlamentar, é preciso rever os mecanismos de controle e fiscalização para combater irregularidades e proteger o consumidor, sem comprometer o abastecimento.

"A ANP tem falhado, em larga escala, no cumprimento de suas atribuições legais, o que é extremamente preocupante. As atividades para determinar a legalidade fiscal e o recolhimento de impostos, sejam eles federais ou estaduais, também vêm falhando sistematicamente", argumenta.