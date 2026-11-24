A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou proposta que permite monitorar movimentações bancárias em tempo real durante investigações sobre organizações criminosas. O texto também amplia as medidas para bloquear bens, valores e ativos vinculados a essas organizações.

O texto inclui a interceptação de movimentações bancárias entre as medidas de investigação previstas na Lei das Organizações Criminosas . A medida dependerá de decisão judicial fundamentada a partir de pedido do Ministério Público ou da autoridade policial. A decisão deverá demonstrar que outros meios de prova são insuficientes e que a medida é proporcional.

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O monitoramento poderá acompanhar transferências, depósitos, saques, aplicações e resgates pelo prazo inicial de 15 dias, com possibilidade de renovação por períodos iguais. A decisão judicial deverá indicar as pessoas físicas e jurídicas atingidas.

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Bancos, empresas que oferecem serviços de pagamento e empresas que negociam ativos virtuais, como criptomoedas, terão de cumprir a ordem em até 48 horas. O prazo poderá ser prorrogado pelo juiz quando a instituição apresentar justificativa de necessidade técnica ou operacional.

As instituições poderão encerrar ou restringir relações comerciais e contas vinculadas aos investigados. Para isso, deverão comunicar o juiz, que poderá determinar a manutenção do relacionamento enquanto durar a interceptação.

O juiz também deverá comunicar formalmente o término da interceptação às instituições, a fim de permitir a atualização de cadastros e controles internos. Os dados obtidos só poderão ser usados na investigação ou no processo penal que fundamentou a medida. O uso para outras finalidades dependerá de autorização judicial específica.

O descumprimento injustificado da ordem poderá resultar em reclusão de seis meses a dois anos e multa. A mesma pena será aplicada a quem violar o dever de sigilo e comunicar a medida ao titular da conta ou a terceiros.

A proposta determina ainda a aplicação complementar da Lei da Escuta Telefônica .

O texto aprovado é um substitutivo do deputado Aluisio Mendes (Republicanos-MA) ao Projeto de Lei 220/26, do deputado Coronel Assis (PL-MT). O texto incluiu empresas de pagamento e de ativos virtuais, e permitiu prorrogar o prazo de cumprimento. Também passou a permitir que instituições restrinjam ou encerrem contas de investigados e criou regras para bloquear e rastrear recursos.

Segundo Mendes, a quebra do sigilo bancário produz hoje apenas uma fotografia de operações já realizadas. Assim, com a pulverização de valores por dezenas de contas em minutos, a informação que chega ao investigador não permite nem o rastreio da cadeia nem a recuperação do ativo.

Bloqueio de bens

Mendes incluiu no texto medidas para bloquear bens e valores. Essas medidas poderão ser aplicadas quando houver indícios suficientes da existência de organização criminosa e do risco de que seus integrantes ocultem, transfiram ou gastem o patrimônio. “O que efetivamente desorganiza a organização criminosa é o estrangulamento do seu patrimônio”, afirmou.

As medidas poderão atingir bens em nome dos integrantes da organização criminosa ou controlados por eles. Também poderão alcançar bens mantidos por outras pessoas ou empresas ou usados para financiar e manter as atividades do grupo.

O juiz poderá bloquear bens e valores até o limite do ganho obtido ou estimado com o crime. A decisão deverá explicar como esse valor foi calculado e preservar os direitos de pessoas que não participaram do crime. O magistrado deverá suspender as medidas se rejeitar a denúncia, absolver o acusado ou arquivar a investigação. Se não houver sentença final em 120 dias, deverá reavaliar a necessidade dos bloqueios.

O investigado ou terceiro atingido poderá demonstrar que os valores são impenhoráveis ou que houve bloqueio excessivo. Se reconhecer uma dessas situações, o juiz deverá determinar o cancelamento da indisponibilidade.

A proposta também prevê a aplicação complementar das regras do Código de Processo Penal e da Lei de Lavagem de Dinheiro . O texto trata ainda da alienação antecipada, da administração dos bens bloqueados e da destinação desses bens.

Facções

O substitutivo compatibiliza as novas regras com a Lei Antifacção . Para esses crimes, serão aplicadas as medidas patrimoniais previstas na lei mais recente. As regras da proposta serão usadas apenas quando não houver conflito.

Nos demais casos, o texto mantém o contraditório prévio como regra. Isso significa que a pessoa atingida deve ser ouvida antes da decisão, salvo quando essa providência colocar a medida em risco.

Próximos passos

A proposta ainda será analisada, em caráter conclusivo , pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado

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