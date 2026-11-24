O Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/26, sobre o ajuste fiscal do governo federal, também limita os repasses que a União faz aos estados por causa da Lei Kandir.

Essa lei, de 1996, desonerou as exportações de todos os tributos, inclusive estaduais, como o ICMS, mas previa que o Congresso definiria a compensação a ser paga. Como a lei não foi feita até 2016, o STF acatou Ação Direta por Omissão (ADO) do Poder Legislativo determinando o pagamento.

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Com o acordo derivado, a União tem de desembolsar R$ 58 bilhões de 2020 a 2037, sendo R$ 4 bilhões ao ano.

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Para conseguir mais dinheiro em caixa para o governo, o projeto diminui o repasse anual para R$ 2 bilhões no período de 2027 a 2030, jogando a diferença para os três anos seguintes.

Isso implica, na prática, apenas retenção de repasse, pois os R$ 2 bilhões pendentes de cada ano deverão ser pagos de 2028 a 2030.

A redução dos repasses tem o efeito de R$ 2 bilhões em 2027, R$ 1,33 bilhão em 2028 e R$ 0,33 bilhão em 2029, abrindo espaço fiscal equivalente nesses exercícios. Como a diferença não transferida será quitada em parcelas anuais iguais até 2030, somadas aos R$ 2 bilhões não retidos, o pagamento em 2030 será de R$ 7,67 bilhões.

Seguro de exportação

No âmbito o Programa de Financiamento às Exportações (Proex), o texto também pretende economizar, limitando a R$ 1 bilhão ao ano a despesa com operações de equalização de juros. Essa equalização é a diferença entre os juros de mercado e juros subsidiados internacionais em financiamentos ligados à exportação.

No orçamento de 2026, o valor orçado foi de R$ 1,38 bi e a redução será válida até 2030.

Reforma tributária

Na Lei Complementar 214/25, de regulamentação da reforma tributária, o antigo Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (Reidi) foi mantido na forma de suspensão dos novos tributos (IBS e CBS) para equipamentos e obras de infraestrutura.

Com o projeto aprovado, o benefício será limitado ao valor previsto na LOA de 2026 corrigido pelo IPCA anualmente, cabendo a comitê instituído por ato do Executivo definir os projetos beneficiados.

Compensação previdenciária

Despesas da União com a compensação entre regimes previdenciários serão limitadas a R$ 3 bilhões ao ano, corrigidos apenas pelo crescimento do limite de despesas do Executivo (2% ou 2,5%, conforme as novas regras).

Essa compensação é realizada para que o regime para o qual uma pessoa pagou contribuições previdenciárias devolva os valores a outro regime pelo qual ela se aposentou se eventualmente migrou entre o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e os regimes próprios de servidores públicos.

Benesses

Embora o PLP 299/26 trate principalmente de retenção de despesas, ele também referenda gastos adicionais com o seguro rural e com restos a pagar.

Como a legislação exige compensação (aumento de receita ou corte de despesas) para o aumento de gastos, as mudanças recentes (Lei 15.526/26) feitas pelo legislativo nas regras do seguro rural foram dispensadas da demonstração de que não afetam a meta de resultado fiscal, além de ficarem de fora da proibição de aumento de incentivos tributários imposta pela LDO de 2026.

Outro benefício do projeto é para os chamados restos a pagar, que são compromissos de quitação de obras, produtos e serviços já realizados e reconhecidos ou em vias de sê-lo pelo governo e cujo pagamento está pendente.

Assim, os restos a pagar vigentes em novembro de 2026 não serão mais cancelados em dezembro deste ano, mas sim em 31 de dezembro de 2027, dando ao governo mais prazo para pagá-los dentro de regras orçamentárias específicas.

A mudança abrange restos a pagar relativos a contratos, convênios, acordos ou ajustes de vigência plurianual, preservando verbas de emendas parlamentares e projetos em execução.