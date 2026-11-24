O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que o ajuste fiscal (Projeto de Lei Complementar 299/26) será muito importante para o país e permitirá ao presidente Lula adequar o orçamento de 2027 e viabilizar investimentos. Ele cobrou, porém, mais medidas econômicas ainda este ano.

"Não estou defendendo que prejudiquemos os mais pobres ou que o presidente abra mão de um pilar de sua sustentação política. Mas que tenhamos condições de ter um ambiente econômico mais saudável com a queda na taxa de juros e com o controle do preço do dólar", disse.

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Segundo Motta, esses indicadores impactam diretamente a inflação e prejudicam os que mais precisam, dificultando a proteção social daqueles que "dependem da mão do governo".

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A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta segunda-feira (23) o Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/26, do Senado, que muda as regras fiscais para permitir ao Poder Executivo limitar a execução de despesas a fim de alcançar as metas de superávit primário a partir de 2027.

Foram mais de cinco horas seguidas de votação, desde a inclusão do texto na pauta do Plenário até a análise de eventuais mudanças. A proposta aprovada não sofreu alterações em relação ao texto vindo do Senado e segue agora para sanção presidencial.

"A demonstração dada pelo Senado e pela Câmara mostra que estamos prontos para, junto do Poder Executivo, estabelecermos o que é possível ser feito em relação à regularidade da política fiscal do nosso país", afirmou Motta, que defendeu a continuidade do avanço em uma política de ajuste fiscal mais contundente para melhorar o ambiente econômico do país.

"Para que tenhamos condições de cumprir aquilo que nos comprometemos nas eleições, precisamos fazer um ajuste econômico importante, quem sabe ainda este ano, para que o Brasil entre em 2027 com novo cenário e tenha condições de seguir explorando todo o potencial que temos em diversos ramos da economia", declarou.