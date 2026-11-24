A Câmara dos Deputados aprovou o texto-base do Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/26, do Senado, que muda as regras fiscais para permitir ao Poder Executivo limitar a execução de despesas a fim de alcançar as metas de superávit primário a partir de 2027. Foram 353 votos a favor, 128 contra e 5 abstenções.

Os deputados começam a analisar agora os destaques apresentados ao texto pelos partidos na tentativa de mudar trechos do projeto.

Continua após a publicidade

A meta de 2027 é de um superávit (sobra de dinheiro) de R$ 18,7 bilhões após deduções da ordem de R$ 64,7 bilhões permitidas pelo arcabouço fiscal que reduzem a meta de 0,5% do PIB (R$ 83,4 bi em valores nominais).

Continua após a publicidade

O relator do projeto, deputado Mauro Benevides Filho (União-CE), apresentou parecer pela aprovação do projeto sem mudanças, a fim de permitir seu envio à sanção presidencial, caso aprovado.

Em comparação com 2026, o governo terá de conseguir economizar cerca de R$ 70,6 bilhões para chegar aos R$ 18,6 bi positivos, pois fechará o ano com déficit (resultado negativo) de menos R$ 52 bilhões.

Debate

Deputados da base do governo defenderam o projeto de ajuste fiscal, enquanto parlamentares da oposição apontaram aumento da carga tributária sobre o setor produtivo. Líderes governistas defenderam a proposta como um instrumento para combater distorções tributárias sem cortar recursos de políticas sociais.

O líder do governo, deputado Paulo Pimenta (PT-RS), afirmou que o ajuste fiscal é uma maneira de combater privilégios e distorções dos setores "acostumados a não pagar impostos" no Brasil. "Jamais o presidente Lula encaminharia uma proposta que tivesse por objetivo diminuir recursos para a saúde", disse. Segundo ele, o coração do projeto é fazer o ajuste sobre aqueles que não pagam impostos, seja por meio de créditos tributários e isenções fiscais.

O deputado Marcel van Hattem (Novo-RS), vice-líder da oposição, afirmou que falta credibilidade ao governo federal. "Nada apresentado vai resolver o problema fiscal. Poderia ser o melhor projeto do mundo pautado aqui. Já criaram o arcabouço fiscal, que não durou um ano", disse, em relação às alterações na Lei Complementar 200/23, que criou mecanismo de controle do endividamento e um regime fiscal focado no equilíbrio entre arrecadação e despesas.

Assista à sessão ao vivo

Mais informações a seguir