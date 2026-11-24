A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta segunda-feira (23) o texto-base do projeto de lei complementar que prevê ajuste fiscal nas contas públicas em 2027.

Foram 353 votos a favor, 128 contra e cinco abstenções. O relator do projeto, deputado Mauro Benevides Filho (União-CE), apresentou parecer pela aprovação do projeto sem alterações.

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O projeto prevê redução de despesas para se atingir superávit primário de cerca de R$ 18,7 bilhões no ano que vem.

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Os deputados ainda irão discutir os destaques, que são mudanças em determinados pontos do projeto.

O texto do ajuste fiscal foi aprovado pelo Senado na última quarta-feira (18).

Entenda o ajuste

O projeto prevê medidas para reduzir despesas e ampliar a arrecadação, com economia estimada entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões em 2027.

A projeção considera tanto o aumento da arrecadação quanto o controle das despesas e se refere ao chamado resultado primário, a diferença entre o que o governo arrecada e o que gasta antes do pagamento dos juros da dívida.

Entre os itens do texto, está uma mudança no arcabouço fiscal para permitir ao governo fazer bloqueios adicionais de despesas para alcançar a meta fiscal e, a partir do ano que vem, reduzir de 2,5% para 2% o limite de crescimento dos gastos acima da inflação nos anos em que forem adotadas medidas de contenção.

O projeto também reduz benefícios tributários, permite adiar parte dos repasses a estados e municípios previstos na Lei Kandir e estabelece prazo de 120 dias para o Congresso regulamentar os pagamentos acima do teto do funcionalismo público, atualmente de R$ 46,3 mil.

O texto prevê a realização de repasses de R$ 2 bilhões anuais da União aos estados, com base na Lei Kandir, entre 2028 e 2030. Na proposta original do ajuste fiscal, o governo reduzia esse repasse do valor atual de R$ 4 bilhões para R$ 1 bilhão por ano, e adiava o restante do pagamento de forma parcelada entre 2031 e 2037.

Em vigor desde 1996, essa lei isentou empresas exportadoras de produtos agropecuários e industrializados do pagamento do ICMS, um tributo estadual, com o objetivo de estimular as exportações e a competitividade dos produtos brasileiros. Como a isenção prejudicou a arrecadação estadual, a União ficou de garantir as compensações, que nunca ocorreram de forma regular.

Desde 2020, no entanto, a Lei Complementar 176 assegurou repasses do governo federal aos estados no valor de R$ 4 bilhões por ano, até 2037. A reforma tributária promulgada em 2023 elimina o ICMS e mantém a isenção para produtos destinados à exportação.