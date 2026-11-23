A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou proposta para ampliar o apoio e a orientação às famílias de estudantes com altas habilidades ou superdotação.

A expressão se refere a estudantes com capacidades ou potencialidades acima da média em uma ou mais áreas, que podem precisar de apoio educacional específico.

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A proposta altera a Lei 15.436/26 , que institui a Política Nacional para Estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação e cria o cadastro nacional desses estudantes. O texto inclui entre as atribuições dos centros de referência a possibilidade de orientar as famílias.

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O texto aprovado é um substitutivo da deputada Silvia Cristina (PP-RO) aos projetos de lei 7166/25 e 7167/25, de autoria do deputado Amom Mandel (Republicanos-AM).

Os projetos originais criavam uma política nacional, centros de referência e um sistema integrado de atendimento para estudantes com altas habilidades ou superdotação. Como a Lei 15.436/26 já instituiu essa política e esses centros, o texto da relatora retirou a criação de novas estruturas e aproveita apenas as medidas de orientação e apoio às famílias.

“Entendemos que esse conteúdo pode aperfeiçoar a legislação vigente sem criar nova política pública, estrutura administrativa ou obrigação para as instituições de ensino”, afirmou Silvia Cristina.

As orientações poderão tratar das características e potencialidades dos estudantes, além dos recursos e serviços disponíveis. A proposta prioriza os meios digitais e o uso de estruturas e recursos já existentes.

O texto mantém a adesão voluntária de estados, Distrito Federal e municípios à política nacional. Também não cria novos centros, cargos, equipes, programas ou obrigações para escolas públicas ou privadas.

Próximos passos

O projeto ainda será analisado, em caráter conclusivo, pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

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