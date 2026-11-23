A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 5852/25, que cria um sistema de "banco de créditos" para petroleiras que contratarem bens e serviços nacionais acima do percentual mínimo exigido em contrato.

Pelo texto, essas sobras, chamadas de excedentes de conteúdo local, poderão ser guardadas no banco de Bonificações de Conteúdo Local (BCL) para abater metas de outros contratos, ser negociadas com outras empresas ou servir de critério de desempate em leilões de novas áreas de petróleo e gás.

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A proposta também permite que petroleiras ganhem créditos no banco ao exportar bens e serviços fabricados no Brasil para projetos de petróleo no exterior, desde que a origem nacional seja certificada.

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Além disso, o governo poderá aplicar "fatores multiplicadores" — uma espécie de peso extra que aumenta o valor do crédito — para estimular setores industriais estratégicos, após estudo técnico de impacto regulatório.

Os parlamentares acolheram parecer do relator, deputado Luiz Gastão (PSD-CE), favorável ao projeto, do deputado licenciado Lucas Abrahao (AP), com emenda.

“Ao premiar a produção além do mínimo legal, o banco de BCL estimula as empresas petrolíferas a priorizar os fornecedores nacionais, fomentando a geração de empregos qualificados, a transferência de tecnologia e a diversificação industrial, com impactos positivos particularmente nos estados da Margem Equatorial, como o Amapá, Pará e Maranhão”, sustentou o relator.

O relator fez ajuste no texto para excluir regra que permitia acumular no banco excedentes apurados até cinco anos antes da vigência da lei.

Próximos passos

O projeto tramita em caráter conclusivo e segue agora para as comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

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