Socorro Neri: distribuição de empresas inovadoras é desigual entre as regiões brasileiras-Foto: Thiago Cristino / Câmara dos Deputados

A Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados aprovou proposta para priorizar regiões com menores indicadores de desenvolvimento socioeconômico nas políticas de inovação.

O projeto altera o Marco Legal da Inovação , para incluir a possibilidade de tratamento prioritário a ambientes promotores da inovação nessas regiões.

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A regra poderá alcançar ações de apoio à criação, à implantação e à consolidação desses ambientes. O texto cita, entre os critérios, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM).

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O regulamento poderá considerar também:

as capacidades científico-tecnológicas instaladas;

as potencialidades econômicas regionais;

outros critérios compatíveis com as políticas de ciência, tecnologia e inovação; e

objetivos de desenvolvimento regional.

O texto aprovado é um substitutivo da deputada Socorro Neri (PP-AC) ao Projeto de Lei 3669/25, do deputado Samuel Viana (União-MG).

A proposta original previa a criação da Política Nacional de Centros de Inovação Regional. Também estabelecia diretrizes, metas, instrumentos de implementação, mecanismos de cooperação e regras de acompanhamento e avaliação. Socorro Neri retirou esse detalhamento na estrutura e inseriu a prioridade territorial diretamente no Marco Legal da Inovação.

Segundo a relatora, a mudança preserva a intenção central do projeto e evita criar uma disciplina paralela para a política de inovação. Ela afirmou que a medida torna o texto “mais enxuto, mais aderente à estrutura da lei e mais compatível com os limites próprios da iniciativa parlamentar em matéria de implementação administrativa”.

A relatora justificou a proposta pela desigualdade regional na distribuição de empresas inovadoras e de apoio público à inovação. Quase 80% das empresas inovadoras estão nas regiões Sudeste e Sul, conforme dados citados da Pesquisa Nacional de Inovação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Próximos passos

O projeto ainda será analisado, em caráter conclusivo, pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

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