A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 2965/21 , do Senado, que garante aos enteados e a crianças ou adolescentes sob tutela ou guarda os mesmos direitos de filhos em planos de saúde e no Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

A proposta altera a Lei dos Planos de Saúde e a lei sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social .

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Os parlamentares aprovaram o substitutivo da relatora, deputada Laura Carneiro (PSD-RJ). Ela substituiu o termo “consumidor” por “beneficiário titular” para evitar que o benefício seja restringido em planos administrados por entidades de autogestão, que não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor .

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A relatora destacou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que já assegura a inclusão de menores sob guarda como dependentes naturais, mas ressaltou a necessidade de consolidar o direito na legislação.

“Apesar do entendimento judicial favorável, o qual inclusive dispensa a prova de dependência econômica, a inclusão da tese em lei confere maior segurança jurídica aos menores, ampliando a proteção e o bem-estar da criança e do adolescente”, afirmou Laura Carneiro.

Próximos passos

A proposta tramita em caráter conclusivo e será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

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