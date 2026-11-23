A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados aprovou proposta que transfere para o Tesouro Nacional o custeio de políticas públicas hoje pagas pela Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) — encargo cobrado dos consumidores na conta de luz. O texto retira da tarifa de energia os subsídios destinados à aquicultura, à irrigação e às tarifas de cooperativas de eletrificação rural, mantendo os benefícios, mas transferindo a despesa para o Orçamento-Geral da União.

Os parlamentares aprovaram o substitutivo do relator, deputado Joaquim Passarinho (PL-PA), ao Projeto de Lei 2569/25, do deputado Carlos Henrique Gaguim (União-TO).

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O autor argumentou que o modelo atual penaliza os consumidores de menor renda, que ajudam a bancar descontos na conta de luz sem relação com o setor elétrico. Segundo o parlamentar, o impacto orçamentário da medida será de R$ 2,33 bilhões em 2026, R$ 2,49 bilhões em 2027 e R$ 2,65 bilhões em 2028.

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O projeto original previa que a conta seria paga prioritariamente com as receitas da União vindas da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos (CFURH) — cobrada pela geração hidrelétrica — e, só na falta delas, pelo Tesouro Nacional. O texto aprovado cortou o uso da CFURH, deixando o custeio 100% a cargo da União.

O relator justificou que a parcela federal da CFURH cobriria apenas 23,6% do gasto e retiraria verba da Agência Nacional de Águas (ANA).

“Isso aprofundaria o problema dos subsídios cruzados, visto que os recursos para cuidar dos recursos hídricos brasileiros passariam a ser utilizados para subvencionar ações específicas do agro. Por fim, produziria uma contradição, ao retirar recursos da Agência fiscalizadora para destiná-los ao objeto da fiscalização”, justificou Joaquim Passarinho.

Pelo texto aprovado, em caso de insuficiência ou contingenciamento de verbas da União, o custo não poderá ser repassado, direta ou indiretamente, aos consumidores de energia elétrica.

Se aprovada, a medida passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2027.

Próximos passos

O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, o texto terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

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