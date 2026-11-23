A comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa a Proposta de Emenda à Constituição 32/15, que reduz a maioridade penal para 16 anos, realiza, na terça-feira (24), audiência pública para discutir o tema.

O debate está marcado para as 14h30, no plenário 4.

Continua após a publicidade

Veja quem foi convidado

Continua após a publicidade

A audiência atende a requerimentos dos deputados Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP) e Juliana Cardoso (PT-SP), que apresentam abordagens distintas sobre a proposta.

O deputado Delegado Paulo Bilynskyj apoia a redução da maioridade penal e aponta que a legislação atual limita a três anos o período máximo de internação de adolescentes que cometem atos infracionais, inclusive em casos de crimes graves.

A deputada Juliana Cardoso (PT-SP) propõe a inclusão de alguns convidados para ampliar a pluralidade de perspectivas e qualificar o debate sobre os aspectos jurídicos, sociais e institucionais.