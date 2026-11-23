Soraya Santos: esses recursos devem demonstrar a evolução do processo de aprendizagem-Foto: Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (24), audiência pública para discutir o papel do mediador e do professor de apoio escolar, além do contraturno.

O debate está marcado para as 15h30, em plenário a ser definido, e será interativo.

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A audiência é uma iniciativa da deputada Soraya Santos (PL-RJ), coordenadora da subcomissão especial que acompanha a tramitação do Projeto de Lei 657/25.

A proposta dispensa a exigência de laudo médico para que alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades ou superdotação tenham acesso à educação especializada.

“O debate pretende aprofundar-se nas metodologias de avaliação e acompanhamento do desenvolvimento dos estudantes, considerando as especificidades individuais e a necessidade de que os instrumentos utilizados no ambiente escolar sejam capazes de demonstrar não apenas o desempenho acadêmico, mas também a evolução do processo de aprendizagem”, afirma a parlamentar.