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Tenente Portela, RS
A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados ouve, nesta terça-feira (24), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva. O deputado Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP), que pediu a presença do ministro, quer esclarecer se mudanças na estrutura da Polícia Federal podem afetar a investigação sobre o Banco Master.
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A reunião será realizada às 14h15, no plenário 6.
O requerimento cita reportagem do UOL segundo a qual a Polícia Federal decidiu retirar os delegados Daniel Mostadeiro Cola e Wedson Cajé de cargos estratégicos na Coordenadoria-Geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro. Fontes ouvidas pelo portal disseram que os dois também deveriam deixar a investigação sobre o Banco Master.
Segundo a justificativa, os delegados atuaram na elaboração de relatórios e informações policiais sobre conversas atribuídas a Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, e ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.
O parlamentar afirma que a reunião deve esclarecer os fundamentos da reestruturação, os critérios usados na reorganização da equipe e as medidas adotadas para garantir a continuidade das investigações.
“Busca-se assegurar a transparência da atuação administrativa, a adequada fiscalização parlamentar e a preservação da independência e da eficiência da atividade investigativa”, afirma.
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