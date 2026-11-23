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Tenente Portela, RS
A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) realiza audiência pública nesta terça-feira (24), para discutir a inclusão das perspectivas de gênero e raça no Orçamento público.
O debate será às 10 horas, no Plenário 2, e atende a pedido da deputada Denise Pessôa (PT-RS).
A discussão pretende avaliar como a arrecadação e a distribuição dos recursos da União afetam mulheres e populações negras, além de identificar mecanismos para tornar o planejamento e a execução orçamentária mais transparentes e comprometidos com a redução das desigualdades.
Na justificativa do requerimento, a deputada chama atenção para dados da execução orçamentária de 2025. Das 169 ações que integram a Agenda Transversal Mulheres, foram empenhados cerca de R$ 275,9 bilhões. Desse total, apenas 0,32% — aproximadamente R$ 883 milhões — foram classificados como gastos exclusivos, destinados especificamente às mulheres. Os demais recursos correspondem a políticas universais, que também beneficiam esse público.
A justificativa aponta ainda que as desigualdades se aprofundam quando considerado o recorte racial, com impactos sobre a renda, o acesso ao trabalho, a sobrecarga de cuidados e a saúde das mulheres negras.
A audiência deve reunir representantes do Executivo, do Legislativo, de organismos internacionais e da sociedade civil para discutir formas de aperfeiçoar os instrumentos de planejamento, acompanhamento e fiscalização dos gastos públicos.
“A igualdade precisa aparecer não apenas nos compromissos assumidos pelo poder público, mas também nas escolhas que definem onde e como o dinheiro público será aplicado,” afirma a parlamentar.
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