O Brasil defendeu nesta segunda-feira (23) a manutenção da saúde entre as prioridades do G20 e do G7, com investimentos em sistemas públicos, preparação para emergências sanitárias e ampliação do acesso a medicamentos e vacinas.

Na abertura do H20 Summit, em Londres, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, avaliou que a pandemia de covid-19 evidenciou a urgência de avançar no fortalecimento dos sistemas de saúde e destacou desafios para transformar iniciativas em respostas duradouras.

Continua após a publicidade

O evento reúne representantes de governos, instituições internacionais e lideranças para discutir desafios da saúde global e fortalecer a cooperação entre os países dos dois grupos.

Continua após a publicidade

“Tuberculose, câncer e baixa cobertura vacinal foram citados como exemplo de problemas que exigem investimentos contínuos e ampliação do acesso aos serviços de saúde”, informou o ministério em nota.

No encontro, Padilha também alertou para os riscos da redução do financiamento da saúde em favor do aumento de gastos militares, algo que, segundo ele, pode comprometer campanhas de vacinação, diagnósticos e tratamentos.

O ministro defendeu ainda a importância de ampliar a participação de países em desenvolvimento nas decisões sobre a destinação de recursos para a saúde global.

Segundo ele, essas nações já contribuem com conhecimento científico, instituições públicas e soluções para desafios sanitários e devem participar da definição das prioridades de investimento.